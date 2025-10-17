Ok gli incentivi, ma a te serve un'auto elettrica? Il quiz Autotorino

Arriva l'ecobonus 2025 e il Gruppo inaugura un pratico strumento interattivo per misurare la propria affinità con le EV

Incentivi alle auto elettriche in partenza e - che si possiedano i requisiti per accedere agli aiuti, oppure no - arriva anche il delicato momento della scelta del modello.

Considerando l’ampia offerta, si tratta di una scelta complessa. Per aiutare gli utenti a orientarsi tra le numerose proposte delle Case e - ancora prima - superare i dubbi e capire se si è pronti a passare all'elettrico, Autotorinofa la propria parte.

Lo fa inaugurando una piattaforma, Autotorino Evolution Advisor, in grado di offrire un osservatorio oggettivo e strumenti pratici per semplificare l’ingresso nel mondo delle vetture elettriche (e plug-in).

In pochi minuti, grazie a un quiz intuitivo basato su abitudini e stili di guida, è possibile scoprire il proprio livello di affinità con la mobilità elettrica e identificare il profilo a cui si appartiene. Uno di quattro:

“entusiasta elettrico”

“aspirante elettrico”

“entusiasta plug-in”

“aspirante plug-in”



Autotorino Evolution Advisor: sei pronto per l'elettrico?

Più nel concreto: accettando di mettersi in gioco sulla piattaforma Autototorino, verrà chiesto di rispondere ad alcune domande su chilometraggio giornaliero, tipologia di strade percorse – urbano, misto, extraurbano – consumo medio della propria auto, tipologia di carburante utilizzato. E ancora: potenza del contatore di casa, costo dell’energia elettrica, etc.

In base alle risposte, la piattaforma identifica il profilo dell’utente e suggerisce i modelli elettrici o plug-in più adatti alle sue esigenze.

Autotorino ti aiuta nella scelta dell'elettrico

Con Evolution Advisor è inotre possibile confrontare costi, emissioni e consumi tra la propria auto termica e un’eventuale elettrica, simulare i tempi di ricarica, comparare diversi modelli, valutare la convenienza economica rispetto alle vetture tradizionali.

A completare l’esperienza, una sezione dedicata ad articoli informativi e d’approfondimento, FAQ sul mondo elettrico e una mappa interattiva delle stazioni di ricarica, arricchita da recensioni e aggiornamenti in tempo reale condivisi dagli utenti.

Provare non costa niente: visita il portale dedicato e... facci sapere che automobilista sei!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/10/2025