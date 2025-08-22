Autotorino schiaccia a rete: è Gold Sponsor Volley Bergamo

Autotorino e Bergamo, avanti insieme. Il principale dealer italiano è legato alla Città dei Mille da oltre vent'anni. Alla sua comunità e a ai suo simboli di eccellenza. Come il Volley Bergamo 1991.

Da sempre vicina al mondo dello sport, Autotorino ha condiviso negli anni Duemila diverse tappe significative delle Rossoblù, sostenendo la mobilità del team.

L’estate 2025 vede nuovamente accanto le due realtà, per un percorso che coprirà due stagioni: Autotorino sarà Gold Sponsor e Official Automotive Partner di Volley Bergamo 1991 per i campionati 2025/26 e 2026/27.

Autotorino Automotive Partner del Volley Bergamo 2025/26

Così Plino Vanini, presidente di Autotorino, saluta l’avvio della rinnovata collaborazione: “Con il Volley Bergamo 1991 abbiamo da sempre un rapporto stretto e aperto, anche oltre l’avverarsi di formali sponsorizzazioni; nonostante ciò, sentiamo forte l’emozione e l’orgoglio di tornare ufficialmente a condividere le prossime due stagioni nella massima serie della pallavolo femminile, espressione del sano movimento pallavolistico sviluppato attorno ai colori Rossoblù, tra Serie A1, squadre giovanili e un tifo radicato ed entusiasmante”.

Autotorino e Volley Bergamo: Jennifer Mosser (Volley Bergamo) riceve le chiavi

“La presenza di Autotorino al nostro fianco è garanzia di sicurezza – sottolinea Paolo Bolis, Chief Financial Officer di Volley Bergamo 1991 -, si tratta di un Partner autorevole e una realtà che nel corso degli ultimi anni ha saputo farsi strada in un settore molto competitivo, presentandosi al pubblico attraverso numerose sponsorizzazioni sportive. Siamo felici che abbia scelto di accompagnarci per due stagioni”.

Autotorino metterà a disposizione di Volley Bergamo 1991 una flotta di 9 vetture.

