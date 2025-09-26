Guida all'acquisto

Se ti impegni puoi pagare Hyundai Ioniq 9 quasi 90.000 euro

Avatar di Lorenzo Centenari, il 28/09/25

14 minuti fa - In versione top di gamma, il maxi SUV elettrico batte ogni record Hyundai

In versione top di gamma, il maxi SUV elettrico batte ogni record Hyundai. Come configurare Ioniq 9 in modalità "super lusso"

Una volta tanto, divertiamoci a esplorare non un modo per spendere poco. Bensì un modo per comprare un'auto al prezzo più elevato. Se a disposizione hai Hyundai Ioniq 9, l'idea nasce spontanea. 

In fondo, uno strumento di opulenza come Ioniq 9, cinque metri abbondanti e 6/7 posti di ''lounge SUV'', va equipaggiato a modo, mica vorrai lesinare sui dettagli.

Hyundai Ioniq 9, la Hyundai di dimensioni e prezzo più grandi mai sbarcata sul suolo italiano, è in vendita. Consegne a partire da ottobre. 

Hyundai Ioniq 9, ordini aperti

Tre allestimenti, tre powertrain con potenze comprese tra i 218 e i 428 CV e autonomia di oltre 600 km da una batteria da 110 kWh.

Come fare, quindi, per spendere il massimo (ed entrare in possesso, come ricompensa, di un SUV non plus ultra)? Prima, i prezzi di listino.

Hyundai Ioniq 5, il listino prezzi

  BusinessXClassCalligraphy
RWD 218 CV 69.900 euro 75.900 euro  
AWD 307 CV   79.900 euro 83.500 euro
AWD Performance 428 CV     85.500 euro

Bene, adesso esageriamo. Quanto spendo, se allestisco Ioniq 9 come un salotto chic?

Hyundai Ioniq 9, interni a 6 o 7 posti

Una Hyundai da 90.000 euro (o quasi)

Per scoprire quanto lontano può spingersi la nuova ammiraglia del marchio coreano, dobbiamo quindi orientarci sulla versione Calligraphy (interni a 6 posti) e motorizzarla AWD Performance, con sistema bimotore da 428 CV (0-100 km/h in 5,2 secondi) e autonomia di 600 km. 

La base di partenza è 85.500 euro.

Aggiungiamo senza nemmeno pensarci l'optional dei Digital Mirror (gli specchi retrovisori esterni digitali): +1.200 euro.

Gli specchi digitali costano 1.200 euro

Dipingiamo gli interni di una tinta opaca, una a scelta tra Nocturn Gray, Gravity Gold e Celadon Gray. Altri 1.400 euro.

Voce successiva: gli interni. Vada per la combinazione Dark Teal / Dove Gray in pelle Nappa, tanto ogni variante è già inclusa nel prezzo. 

Hyundai Ioniq 9 Calligraphy, gli interni

Totale: 87.000 euro.

Hyundai Ioniq 9 manca il bersaglio dei 90.000 euro ma vince comunque il premio di modello Hyundai più caro di sempre. Almeno, tra le Hyundai viste qui in Europa.

Gioca anche tu col configuratore online e soprattutto dicci che ne pensi. Presto faremo il check-in! Pardon, si intendeva il test drive...

Hyundai Ioniq 9, è online il configuratore

