Psicosi incentivi? Ecco qual è l'auto più scontata al mondo

Paese che vai, scontistica che trovi. In Italia, la partenza del sospirato ecobonus (dài, che mancano una manciata di giorni!) ha innescato tra le Case auto una vera e propria competizione a chi propone l'offerta migliore.

In Italia. E all'estero, cosa succede? Sai, perché ci è capitata sottomano una notizia che si lega in qualche modo all'argomento. Paese che vai, ma avremmo fatto meglio a scrivere ''emisfero''. Già, perché il modello più scontato al mondo è in sconto dall'altra parte del mondo.

Accade che le vendite di Hyundai Ioniq 6, sul mercato locale, per usare un eufemismo... non decollino (93 esemplari il bottino 2025). E a Hyundai, per smalitire le riserve nei piazzali, non resta che giocarsi la carta del ri-ri-ribasso. Ah già, il mercato è quello dell'Australia.

Hyundai Ioniq 6 e Ioniq 6 N Line

Senti questa: laggiù ora Ioniq 6 parte da 49.990 dollari australiani (circa 28.350 euro), spese di spedizione incluse. In precedenza, i clienti locali dovevano sborsare 77.554 AU$ (43.900 €), un prezzo che evidentemente i compatrioti di Chris Hemsworth consideravano un pelo eccessivo.

Ma i fuochi d'artificio arrivano con le versioni di livello medio e alto di gamma. Ioniq 6 Techniq da AU$ 88.579 (€ 50.200) a AU$ 54.990 (€ 31.200), Ioniq 6 Epiq a AU$ 59.990 (€ 34.000) da AU$ 94.132 (€ 53.400).

Calcolatrice alla mano, una sforbiciata ai prezzi fino a 34.142 dollari australiani, equivalenti a circa -19.400 euro.

Una cifra che batte persino la promo Jeep fino 19.000 euro di settembre, calcolata peraltro sommando sconto della Casa ed ecobonus statale (eh, così non vale).

Hyundai Ioniq 6 è in sconto anche in Italia. E non di poco

Dalle nostre parti, invece, Ioniq 6 Evolution 77,4 kWh è scontata di -10.000 euro (49.950 euro, invece di 59.950 euro). Con leasing finanziario Hyundai by Mobility e rottamazione o permuta. Niente male, sì però gli sconti all'australiana...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/10/2025