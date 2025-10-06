Le Opel in sconto? Tutte. Ma la promo Grandland è da... wow!

Reazione a catena, o effetto domino. O effetto Opel. Con gli incentivi statali, crolla dappertutto il prezzo dei modelli a propulsione elettrica ma calano anche i prezzi praticati dalle Case sui modelli a propulsione ibrida o termica pura.
Del fenomeno, è un esempio scuola proprio Opel. Che sega a metà il prezzo di Corsa Electric (16.800 euro anziché 34.000 euro), ma che mette in sconto pure tutto il resto della gamma.
Opel Corsa Electric: super sconti a ottobre
Di offerte invitanti, i Costruttori ne propongono in continuazione. Sì, ma la campagna Opel di ottobre 2025 ha l'aria di essere speciale. Specie una promo in particolare...
I modelli Opel in promo ad ottobre 2025
In coincidenza con l'attivazione dell'ecobonus, Opel Corsa 1.2 Hybrid 110 CV in allestimento Edition è in promozione a 13.950 euro, cioè scontata di 6.250 euro. Finanziamento da 99 euro al mese, la stessa rata (ad anticipo zero) che si applica su Opel Corsa Electric Edition con gli incentivi statali del massimo importo.
Sempre con rottamazione e finanziamento, Opel Frontera 1.2 Hybrid 110 CV Edition viene offerto a 21.950 euro, per uno sconto di 3.150 euro.
Opel Mokka Hybrid, sconto di 7.200 euro
Dal canto suo, Opel Mokka 1.2 Benzina 136 CV Edition è offerto a 19.500 euro, grazie ai 7.200 euro di incentivi Opel.
Con Bonus Rottamazione, Opel Astra 1.2 Hybrid 145 CV Edition parte a ottobre da 23.450 euro (o 149 euro al mese): sconto di 9.000 euro (!). Non è tutto...
Su Astra Hybrid, vantaggi fino a 9.000 euro
La promo su Opel Grandland
Vince il premio di Opel più ''generosa'' in assoluto il SUV ammiraglio della flotta.
Opel Grandland Hybrid ad ottobre costa 10.000 euro in meno
Opel Grandland 1.2 Hybrid 145 CV Edition in offerta a 26.000 euro, invece che 36.000 euro. Non serve la calcolatrice per realizzare che lo sconto ammonta a 10.000 euro tondi tondi. Una tabella per capacitarsi.
|Opel Grandland 1.2 Hybrid 145 CV e-DCS6 Edition
|Prezzo di listino
|36.000 euro
|Prezzo promozionale
|26.000 euro
|Sconto (€)
|10.000 euro
|Sconto (%)
|27,7%
|Anticipo
|3.001 euro
|Rata
|179 euro
|Durata
|33 mesi (prima rata a gennaio 2026)
|TAN (fisso)
|7,99%
|TAEG
|9,68%
|Maxirata finale / VFG
|23.555 euro
|Permuta/rottamazione
|obbligatoria (qualsiasi usato)
|Valido fino al
|31 ottobre 2025 (salvo proroghe)
Visita il sito ufficiale Opel Italia per verificare se tutte le cifre riportate sopra sono giuste (sì, lo sono!).