Le Opel in sconto? Tutte. Ma la promo Grandland è da... wow!

Avatar di Lorenzo Centenari, il 06/10/25

3 minuti fa - Offerte sull'intera gamma, da Opel Corsa in su. Super promo sul SUV ammiraglio

Effetto incentivi: offerte sull'intera gamma, da Opel Corsa in su, anche su benzina e ibride. La super promo sul SUV ammiraglio

Reazione a catena, o effetto domino. O effetto Opel. Con gli incentivi statali, crolla dappertutto il prezzo dei modelli a propulsione elettrica ma calano anche i prezzi praticati dalle Case sui modelli a propulsione ibrida o termica pura. 

Del fenomeno, è un esempio scuola proprio Opel. Che sega a metà il prezzo di Corsa Electric (16.800 euro anziché 34.000 euro), ma che mette in sconto pure tutto il resto della gamma. 

Opel Corsa Electric: super sconti a ottobre

Di offerte invitanti, i Costruttori ne propongono in continuazione. Sì, ma la campagna Opel di ottobre 2025 ha l'aria di essere speciale. Specie una promo in particolare...

I modelli Opel in promo ad ottobre 2025

In coincidenza con l'attivazione dell'ecobonus, Opel Corsa 1.2 Hybrid 110 CV in allestimento Edition è in promozione a 13.950 euro, cioè scontata di 6.250 euro. Finanziamento da 99 euro al mese, la stessa rata (ad anticipo zero) che si applica su Opel Corsa Electric Edition con gli incentivi statali del massimo importo.

Sempre con rottamazione e finanziamento, Opel Frontera 1.2 Hybrid 110 CV Edition viene offerto a 21.950 euro, per uno sconto di 3.150 euro.

Opel Mokka Hybrid, sconto di 7.200 euro

Dal canto suo, Opel Mokka 1.2 Benzina 136 CV Edition è offerto a 19.500 euro, grazie ai 7.200 euro di incentivi Opel.

Con Bonus Rottamazione, Opel Astra 1.2 Hybrid 145 CV Edition parte a ottobre da 23.450 euro (o 149 euro al mese): sconto di 9.000 euro (!). Non è tutto...

Su Astra Hybrid, vantaggi fino a 9.000 euro

La promo su Opel Grandland

Vince il premio di Opel più ''generosa'' in assoluto il SUV ammiraglio della flotta.

Opel Grandland Hybrid ad ottobre costa 10.000 euro in meno

Opel Grandland 1.2 Hybrid 145 CV Edition in offerta a 26.000 euro, invece che 36.000 euro. Non serve la calcolatrice per realizzare che lo sconto ammonta a 10.000 euro tondi tondi. Una tabella per capacitarsi.

  Opel Grandland 1.2 Hybrid 145 CV e-DCS6 Edition
Prezzo di listino 36.000 euro
Prezzo promozionale 26.000 euro
Sconto (€)  10.000 euro
Sconto (%) 27,7%
Anticipo 3.001 euro
Rata 179 euro
Durata 33 mesi (prima rata a gennaio 2026)
TAN (fisso) 7,99%
TAEG 9,68%
Maxirata finale / VFG 23.555 euro
Permuta/rottamazione obbligatoria (qualsiasi usato) 
Valido fino al  31 ottobre 2025 (salvo proroghe)

Visita il sito ufficiale Opel Italia per verificare se tutte le cifre riportate sopra sono giuste (sì, lo sono!).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/10/2025
