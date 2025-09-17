Opel Frontera 7 posti è in vendita. Che cosa cambia (oltre ai posti)

Già ordinabile in realtà da alcuni mesi, nuova Opel Frontera 7 posti a settembre 2025 debutta in concessionaria e per le famigliole numerose è senz'altro una notizia piacevole.
Opel Frontera 7 posti è in vendita
Cosa cambi rispetto a Frontera 5 posti, beh, sta già scritto nel nome. Maggiori dettagli? Prego, accomodatevi (anche in terza fila, con presa USB).
Le misure (?)
Ahimé nemmeno ora Opel fornisce la capacità esatta del bagagliaio, che sul modello a 5 posti misura 460 litri con tutti i sedili in posizione e 1.600 litri a seconda fila abbattuta.
Possiamo assumere come riferimento le misure di Citroen C3 Aircross, sua parente stretta: coi 7 sedili in posizione, 40 litri di capacità, mentre in formato 5 posti il vano bagagli del SUV francese contiene 330 litri (meno profondità rispetto alla 5 posti).
Opel Frontera 7 posti, la configurazione delle seconde file
Versioni e prezzi
L'architettura a 7 posti è un optional da 900 euro, ma è disponibile esclusivamente su Frontera Hybrid (no Frontera Electric), in allestimento GS, il top di gamma.
- Frontera Hybrid 110 CV GS 7p: 28.000 euro
- Frontera Hybrid 145 CV GS 7p: 29.500 euro
Opel Frontera Hybrid GS: ora anche 7 posti
Esplorando il sito web di Opel, puoi configurare il tuo Frontera come più ti aggrada.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Frontera Hybrid 100cv EDCT Edition
|101 / 74
|24.900 €
|Frontera Hybrid 136cv EDCT Edition
|136 / 100
|26.400 €
|Frontera Hybrid 100cv EDCT GS
|101 / 74
|26.900 €
|Frontera Hybrid 136cv EDCT GS
|136 / 100
|28.400 €
|Frontera Electric Edition
|- / -
|29.900 €
|Frontera Electric GS
|- / -
|31.900 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Opel Frontera visita la pagina della scheda di listino.