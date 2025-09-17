Novità auto

Opel Frontera 7 posti è in vendita. Che cosa cambia (oltre ai posti)

Avatar di Lorenzo Centenari, il 17/09/25

1 ora fa - Per la terza fila, sovrapprezzo di 900 euro. Solo per Frontera Hybrid GS

Per la terza fila, sovrapprezzo di 900 euro. Solo per Frontera Hybrid GS. Più spazio per i passeggeri, meno spazio per bagagli (ovvio)

Già ordinabile in realtà da alcuni mesi, nuova Opel Frontera 7 posti a settembre 2025 debutta in concessionaria e per le famigliole numerose è senz'altro una notizia piacevole.

Opel Frontera 7 posti è in vendita

Cosa cambi rispetto a Frontera 5 posti, beh, sta già scritto nel nome. Maggiori dettagli? Prego, accomodatevi (anche in terza fila, con presa USB).

Le misure (?)

Ahimé nemmeno ora Opel fornisce la capacità esatta del bagagliaio, che sul modello a 5 posti misura 460 litri con tutti i sedili in posizione e 1.600 litri a seconda fila abbattuta.

Possiamo assumere come riferimento le misure di Citroen C3 Aircross, sua parente stretta: coi 7 sedili in posizione, 40 litri di capacità, mentre in formato 5 posti il vano bagagli del SUV francese contiene 330 litri (meno profondità rispetto alla 5 posti).

Opel Frontera 7 posti, la configurazione delle seconde file

Versioni e prezzi

L'architettura a 7 posti è un optional da 900 euro, ma è disponibile esclusivamente su Frontera Hybrid (no Frontera Electric), in allestimento GS, il top di gamma.

  • Frontera Hybrid 110 CV GS 7p: 28.000 euro
  • Frontera Hybrid 145 CV GS 7p: 29.500 euro


Opel Frontera Hybrid GS: ora anche 7 posti

Esplorando il sito web di Opel, puoi configurare il tuo Frontera come più ti aggrada.  

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/09/2025
Tags
opelsuv 7 posti
Gallery
Listino Opel Frontera
AllestimentoCV / KwPrezzo
Frontera Hybrid 100cv EDCT Edition 101 / 7424.900 €
Frontera Hybrid 136cv EDCT Edition 136 / 10026.400 €
Frontera Hybrid 100cv EDCT GS 101 / 7426.900 €
Frontera Hybrid 136cv EDCT GS 136 / 10028.400 €
Frontera Electric Edition - / -29.900 €
Frontera Electric GS - / -31.900 €

Vedi anche