Audi Q4 e-tron Custom edition: fatta apposta per gli incentivi

Avatar di Emanuele Colombo, il 03/10/25

2 ore fa - Audi Q4 e-tron Custom edition: prezzo, incentivi e dotazioni

Scopri Audi Q4 e-tron Custom edition: SUV elettrico da 204 CV, autonomia 411 km, prezzo da 42.690 € e incentivi fino a 11.000 €

Troppo ghiotti gli ecoincentivi ed ecco che, per approfittarne, Audi confeziona ad hoc una versione speciale del suo SUV compatto elettrico Q4 e-tron: si chiama Custom edition, ma che cos'ha di speciale?

Sotto il vestito, Audi Q4 e-tron Custom edition ha la meccanica della solita 40 e-tron da 204 CV, ma il prezzo di 42.690 euro la rende idonea agli incentivi statali. Tradotto: fino a 11.000 euro di vantaggi per portarsi a casa un’elettrica premium senza svuotare (troppo) il conto in banca.

Audi Q4 e-tron Custom edition, vista 3/4 posteriore

Personalizzazione senza limiti

Rispetto alla Business “liscia”, la Custom mette sul piatto qualche chicca estetica in più: vernice metallizzata, cerchi Aero da 19 pollici e vetri oscurati. Basta poco per darle quel tocco sportivo che non guasta.

Chi teme di doversi accontentare si sbaglia: con i pacchetti opzionali Business Advanced ed S line si possono replicare le versioni top di gamma, senza perdere il diritto all’Ecobonus. Perché, ricordiamolo, l’incentivo si calcola solo sul prezzo di listino, optional esclusi.

Ma anche senza attingere agli accessori, la Custom edition vanta già tra le dotazioni di serie: il portellone elettrico, il riscaldamento dei sedili anteriori, l’Audi sound system da 180 Watt, l’Audi phone box con ricarica wireless per lo smartphone, la retrocamera e i principali sistemi di assistenza alla guida.

Audi Q4 e-tron Custom edition, vista 3/4 anteriore

La scheda tecnica in pillole

  • Motore elettrico da 204 CV

  • Batteria da 63 kWh, autonomia fino a 411 km WLTP

  • Ricarica rapida fino a 165 kW (10-80% in 24 minuti)

  • Prezzo: 42.690 euro, incentivi fino a 11.000 euro

Leggi qui la nostra ultima prova dell'Audi Q4 e-tron.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/10/2025
    Listino Audi Q4 e-tron
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Q4 e-tron 40 e-tron - / -49.900 €
    Q4 e-tron 40 e-tron Business - / -51.900 €
    Q4 e-tron 40 e-tron Business Advanced - / -53.900 €
    Q4 e-tron 40 e-tron S line edition - / -55.900 €
    Q4 e-tron 45 e-tron - / -57.800 €
    Q4 e-tron 45 e-tron Business - / -59.800 €
    Q4 e-tron 45 e-tron quattro - / -59.900 €
    Q4 e-tron 45 e-tron Business Advanced - / -61.800 €
    Q4 e-tron 45 e-tron quattro Business - / -61.900 €
    Q4 e-tron 45 e-tron S line edition - / -63.800 €
    Q4 e-tron 45 e-tron quattro Business Advanced - / -63.900 €
    Q4 e-tron 45 e-tron quattro S line edition - / -65.900 €
    Q4 e-tron 55 e-tron quattro Business Advanced - / -67.250 €
    Q4 e-tron 55 e-tron quattro S line edition - / -69.400 €

