Audi Q4 e-tron Custom edition: fatta apposta per gli incentivi

Troppo ghiotti gli ecoincentivi ed ecco che, per approfittarne, Audi confeziona ad hoc una versione speciale del suo SUV compatto elettrico Q4 e-tron: si chiama Custom edition, ma che cos'ha di speciale?
Sotto il vestito, Audi Q4 e-tron Custom edition ha la meccanica della solita 40 e-tron da 204 CV, ma il prezzo di 42.690 euro la rende idonea agli incentivi statali. Tradotto: fino a 11.000 euro di vantaggi per portarsi a casa un’elettrica premium senza svuotare (troppo) il conto in banca.
Audi Q4 e-tron Custom edition, vista 3/4 posteriore
Personalizzazione senza limiti
Rispetto alla Business “liscia”, la Custom mette sul piatto qualche chicca estetica in più: vernice metallizzata, cerchi Aero da 19 pollici e vetri oscurati. Basta poco per darle quel tocco sportivo che non guasta.
Chi teme di doversi accontentare si sbaglia: con i pacchetti opzionali Business Advanced ed S line si possono replicare le versioni top di gamma, senza perdere il diritto all’Ecobonus. Perché, ricordiamolo, l’incentivo si calcola solo sul prezzo di listino, optional esclusi.
Ma anche senza attingere agli accessori, la Custom edition vanta già tra le dotazioni di serie: il portellone elettrico, il riscaldamento dei sedili anteriori, l’Audi sound system da 180 Watt, l’Audi phone box con ricarica wireless per lo smartphone, la retrocamera e i principali sistemi di assistenza alla guida.
Audi Q4 e-tron Custom edition, vista 3/4 anteriore
La scheda tecnica in pillole
Motore elettrico da 204 CV
Batteria da 63 kWh, autonomia fino a 411 km WLTP
Ricarica rapida fino a 165 kW (10-80% in 24 minuti)
Prezzo: 42.690 euro, incentivi fino a 11.000 euro
Leggi qui la nostra ultima prova dell'Audi Q4 e-tron.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Q4 e-tron 40 e-tron
|- / -
|49.900 €
|Q4 e-tron 40 e-tron Business
|- / -
|51.900 €
|Q4 e-tron 40 e-tron Business Advanced
|- / -
|53.900 €
|Q4 e-tron 40 e-tron S line edition
|- / -
|55.900 €
|Q4 e-tron 45 e-tron
|- / -
|57.800 €
|Q4 e-tron 45 e-tron Business
|- / -
|59.800 €
|Q4 e-tron 45 e-tron quattro
|- / -
|59.900 €
|Q4 e-tron 45 e-tron Business Advanced
|- / -
|61.800 €
|Q4 e-tron 45 e-tron quattro Business
|- / -
|61.900 €
|Q4 e-tron 45 e-tron S line edition
|- / -
|63.800 €
|Q4 e-tron 45 e-tron quattro Business Advanced
|- / -
|63.900 €
|Q4 e-tron 45 e-tron quattro S line edition
|- / -
|65.900 €
|Q4 e-tron 55 e-tron quattro Business Advanced
|- / -
|67.250 €
|Q4 e-tron 55 e-tron quattro S line edition
|- / -
|69.400 €
