COM’È FATTO Del nuovo SUV elettrico di Audi sappiamo praticamente tutto, oramai: abbiamo studiato in lungo e in largo le novità che ci aspettano una volta a bordo, dal nuovo head-up display con realtà aumentata ai materiali eco-sostenibili utilizzati per sedili e rivestimenti. Sappiamo quanto è grande, quanto spazio offre a bordo per passeggeri e bagagli, ci hanno perfino raccontato quanti litri mettono a disposizione i numerosi vani portaoggetti sparsi nell’abitacolo (spoiler: più di 25).

MOTORI Nei mesi scorsi abbiamo visto le foto spia dei prototipi in circolazione, sappiamo che arriverà anche in versione sportback, e volendo è anche già possibile ordinarne uno. Audi non ha ancora ufficializzato nulla per quanto riguarda i motori, ma è molto probabile che saranno gli stessi già visti su Volkswagen ID.4, di cui Q4 e-tron è il cugino premium. Cosa rimane ancora da scoprire, a questo punto? Giusto il prezzo, che stando a quanto dice Audi dovrebbe partire da circa 40.000 euro, e l’aspetto definitivo, privo delle caratteristiche camuffature adesive di queste immagini.

L’ATTESA È FINITA Tra una settimana avremo le risposte a tutte queste domande: il prossimo 15 aprile è infatti prevista una presentazione online, in streaming, nel corso dell’evento “Celebration of Progress”, la giornata che la casa di Ingolstadt dedica al progresso tecnologico. A fare gli onori di casa saranno Markus Duesmann, CEO di Audi, Hildegard Wortmann, responsabile vendite e marketing del gruppo, insieme all’attore Regé-Jean Page, alla regista, attrice e attivista Olivia Wilde e alle atlete Anna Gasser (snowboardista) e Malaika Mihambo (saltatrice in lungo).

DOVE SEGUIRLO Lo streaming della presentazione verrà trasmesso su Audi MediaTV dalle ore 19.00 di mercoledì 14 aprile. In alternativa, potrà essere seguito anche su progress.audi e sul canale YouTube di Audi Italia, oltre che su tutti i canali social della casa dei Quattro Anelli.