LA BABY SPORTIVA STA PER ARRIVARE A quanto pare la gestazione della nuovissima Audi RS3 sta per terminare, anche se crediamo che ci vorranno ancora un po’ di mesi prima di vedere la versione definitiva entrare in produzione. Tuttavia, dopo rumor e scatti rubati in questi mesi, ecco che la sportiva compatta della Casa di Ingolstadt, con carrozzeria Sportback a due volumi e berlina a tre volumi, si è mostrata in questi giorni nei dintorni del Nürburgring con un vestitino primaverile, più leggero, che lascia intravvedere finalmente le sue grazie. Scarsa la mimetizzazione, circoscritta all’anteriore, al profilo basso della fiancata e al lato B, ma finalmente questa è la prima volta che la possiamo vedere con il paraurti posteriore e gli immancabili tubi di scarico ovali montati in bella vista.

STESSO CINQUE CILINDRI, POTENZA SUPERIORE Detto del design, che sarà una soluzione riveduta e corretta della A3 di ultima generazione, dalla Germania danno per certo che la RS3, fortunatamente, non arriverà con un motore ridimensionato. Facciamo un passo indietro, poiché dopo l’arrivo della A3 Sportback, la S3 è stata la prima sportiva a fare il suo ingresso nella gamma con il suo motore 4 cilindri TFSI di 1.984 cc e 310 CV, cioè la stessa potenza della vecchia S4. Detto questo, allo stesso modo, l'RS3 potrebbe essere tanto energica quanto l'RS4 di precedente generazione, ipotizzando che la potenza del suo cinque cilindri salga dagli attuali 400 CV a 420 CV, esattamente come la super wagon, la berlina e la cabriolet prodotte tra il 2005 e il 2009.

NEL MIRINO LA CUGINA DI STOCCARDA Di fatto, mette nel mirino la Mercedes A 45 S AMG, che oggi con i suoi 421 CV è la più potente berlinetta di serie con motore due litri esistente al mondo. Ciò non rende necessariamente la nuova RS3 la compatta a tre o cinque porte più veloce, ma di certo, ha le carte in regola per dare filo da torcere alla piccola bomba Mercedes e in attesa della risposta da parte dei cugini di BMW. Non resta che attendere qualche mese per vedere all’opera la nuova RS3 Sportback e Sedan ma, soprattutto, per scoprire il suo prezzo.