Auto elettrica

Ora è in vendita anche Dacia Spring 2026. Sei pronto agli incentivi?

Avatar di Lorenzo Centenari, il 21/10/25

49 minuti fa - Con ecobonus, anche nuova Spring 70 CV da 3.900 euro. Sì, ma affrettati!

Con ecobonus, anche nuova Spring 70 CV da 3.900 euro. Sì, ma per approfittare dei prezzi stracciati, ti devi affrettare

Ve la abbiamo presentata alcune settimane fa, con la promessa (da parte del Costruttore) di un listino prezzi ancora sotto i 20.000 euro.

La promessa è stata mantenuta: Dacia Spring 2026 parte da 17.900 euro (messa su strada esclusa), esattamente come prima, nonostante gli upgrade ai motori (70 CV o 100 CV), alla ricarica (40 kW) e alla dinamica di guida (servofreno, barra antirollio, etc.).

Dacia Spring 2026 è in vendita

Dal 21 ottobre 2025 ''nuova'' Dacia Spring è pre-ordinabile. Con prezzi di listino rispettivamente di:

  • 17.900 euro (Electric 70 Expression)
  • 19.700 euro (Electric 100 Extreme)
     

Quanto alle due versioni dedicate ad aziende e professionisti:

  • 20.400 euro (Electric 70 Business)
  • 20.100 euro (Electric 70 CARGO)
     

Va da sé che anche Spring MY26, come l'edizione che l'ha preceduta (e che è ancora in vendita in formato ''pronta consegna'', salvo esaurimento stock), piglia gli incentivi e con il super sconto costa una miseria.

Con ecobonus pieno (11.000 euro) e contributo Dacia (3.300 euro), nuova Spring Electric 70 Expression a 3.900 euro (più messa su strada, optional, etc.). 

Anche Dacia Spring 2026 da 3.900 euro con incentivi

Esiste il concreto rischio, tuttavia, di non poter approfittare degli ultra-ribassi. Per due ragioni, tra loro intrecciate:

  • per Dacia Spring, fioccano in concessionaria le prenotazioni: arrivati a un determinato portafoglio ordini, i dealer potrebbero rifiutare nuovi ordinativi;
     
  • l'ecobonus è ad esaurimento e, benché il montepremi di 597 milioni di euro sia abbondante (sufficiente per 40.000 acquisti, tra auto e furgoni, secondo alcuni calcoli), è difficile stabilire in anticipo sino a quando i fondi saranno disponibili (alcune settimane, o forse solo alcuni giorni?).
     

Il messaggio è chiaro: se ci tieni tanto a Spring, devi catapultarti in uno showroom Dacia... ADESSO!

VEDI ANCHE
Dacia Spring 2026: motori da 70 e 100 CV e altre novità. I prezzi?
Nuove Dacia Spring 70 e 100: tante piccole novità e una "power" novità
Ok gli incentivi, ma a te serve un'auto elettrica? Il quiz Autotorino
Incentivi auto elettriche 2025: l'elenco completo dei modelli
Incentivi auto 2025: tutti i 70 modelli che prendono il bonus
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/10/2025
Tags
auto elettricadaciaincentivi autodacia springecobonus autocitycar elettriche
Listino Dacia Spring
AllestimentoCV / KwPrezzo
Spring Espression 45 CV - / -17.900 €
Spring Espression 65 CV - / -18.900 €
Spring Business 45 CV - / -19.200 €
Spring Extreme 65 CV - / -19.900 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Dacia Spring visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Dacia Spring
Logo Dacia
Dacia
Vedi anche