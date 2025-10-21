Ora è in vendita anche Dacia Spring 2026. Sei pronto agli incentivi?

Ve la abbiamo presentata alcune settimane fa, con la promessa (da parte del Costruttore) di un listino prezzi ancora sotto i 20.000 euro.

La promessa è stata mantenuta: Dacia Spring 2026 parte da 17.900 euro (messa su strada esclusa), esattamente come prima, nonostante gli upgrade ai motori (70 CV o 100 CV), alla ricarica (40 kW) e alla dinamica di guida (servofreno, barra antirollio, etc.).

Dacia Spring 2026 è in vendita

Dal 21 ottobre 2025 ''nuova'' Dacia Spring è pre-ordinabile. Con prezzi di listino rispettivamente di:

17.900 euro (Electric 70 Expression)

(Electric 70 Expression) 19.700 euro (Electric 100 Extreme)



Quanto alle due versioni dedicate ad aziende e professionisti:

20.400 euro (Electric 70 Business)

(Electric 70 Business) 20.100 euro (Electric 70 CARGO)



Va da sé che anche Spring MY26, come l'edizione che l'ha preceduta (e che è ancora in vendita in formato ''pronta consegna'', salvo esaurimento stock), piglia gli incentivi e con il super sconto costa una miseria.

Con ecobonus pieno (11.000 euro) e contributo Dacia (3.300 euro), nuova Spring Electric 70 Expression a 3.900 euro (più messa su strada, optional, etc.).

Anche Dacia Spring 2026 da 3.900 euro con incentivi

Esiste il concreto rischio, tuttavia, di non poter approfittare degli ultra-ribassi. Per due ragioni, tra loro intrecciate:

per Dacia Spring, fioccano in concessionaria le prenotazioni : arrivati a un determinato portafoglio ordini, i dealer potrebbero rifiutare nuovi ordinativi;



: arrivati a un determinato portafoglio ordini, i dealer potrebbero rifiutare nuovi ordinativi; l'ecobonus è ad esaurimento e, benché il montepremi di 597 milioni di euro sia abbondante (sufficiente per 40.000 acquisti, tra auto e furgoni, secondo alcuni calcoli), è difficile stabilire in anticipo sino a quando i fondi saranno disponibili (alcune settimane, o forse solo alcuni giorni?).



Il messaggio è chiaro: se ci tieni tanto a Spring, devi catapultarti in uno showroom Dacia... ADESSO!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/10/2025