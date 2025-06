Dacia Spring 2024: che salto di qualità! Prova su strada della citycar elettrica

La Dacia Spring mi è sempre piaciuta, con il suo approccio intelligente e razionale alla mobilità urbana: è un'auto elettrica fatta con criterio, perché non punta su prestazioni mostruose quanto inutili, che ruotano attorno a una batteria gigantesca e pesantissima, bensì su un equilibrio perfetto tra le esigenze reali.

La citycare elettrica riduce l'accumulatore e con esso il peso, per garantire il necessario quanto a velocità e autonomia. Rispetto alla prima serie del 2021, la nuova Dacia Spring 2024 fa molti passi avanti: passi enormi. Scopriamoli, insieme con autonomia e consumi reali, nella mia prova su strada.

Vista 3/4 posteriore della Dacia Spring 2024 Extreme

Il look della Spring è sicuramente d'effetto, anche se non tutte le soluzioni stilistiche mi convincono appieno. All'anteriore, la calandra nera con il nuovo marchio Dacia le dona carattere: un carattere un po' forte e ambizioso che trova riscontro e omogeneità al posteriore, dove un'evidente fascia nera attraversa l'auto da sinistra a destra collegando le luci.

Più in basso, entrambi i fascioni presentano una grafica bianca che ricorda le mappe del Tuttocittà: combinare bianco, rosso e nero, dona al tutto una certa vivacità, ma con un tono forse un po' forzato.

Coi suoi 3,74 m di lunghezza, la Spring offre quattro posti un po' risicati: chi siede dietro ha pochi centimetri per gambe e testa. L'altezza limite è di un metro e ottanta solo a patto che chi guida assuma una posizione raccolta: se guida ''lungo'', dietro lo spazio scarseggia.

I sedili posteriori sono risicati ma comodi su Dacia Spring 2024 Extreme

A bordo della Spring elettrica

L'ambiente privilegia la concretezza, con soluzioni piuttosto rudimentali, come il pomello a quattro posizioni per regolare l'altezza dei fari.

La presa di ricarica è al centro della mascherina anteriore, proprio dietro al marchio Dacia, e il comando per aprire lo sportello è in basso a sinistra, sotto al piantone dello sterzo: accanto al comando di apertura del cofano anteriore.

Cofano che, una volta alzato, mostra tanto spazio vuoto: peccato non abbiano pensato di sfruttarlo per un vano portaoggatti frontale (il cosiddetto ''frunk''). Basterebbe probabilmente una vaschetta stampata in plastica per aggiungerlo senza salire troppo coi costi.

La seduta è alta e dominante: sembra di essere su un SUV. Almeno finché non ci si trova affiancati a un'auto ''normale'' e ci si accorge di quanto la Spring sia in realtà un SUV... bonsai.

Il padiglione è alto, a concedere parecchia aria sopra la testa, anche se il profilo del finestrino è più basso e quando guardi fuori hai quasi l'impressione (errata) di stare per toccare il tetto.

Peccato per il rivestimento dei sedili: è gradevole alla vista come al tatto, sia chiaro, ma la fascia in similpelle TEP sotto alle cosce fa sudare parecchio nei mesi caldi.

L'infotainment da 10,1 pollici della Dacia Spring 2024 Extreme

Comandi e tecnologia

I comandi degli alzacristalli sono in posizione insolita, ossia vicino al clima a centro plancia. E sono privi del comando automatico: devi tener premuto fino a fine corsa per aprire e chiudere i finestrini.

Ci sono comodi comandi fisici per il clima - che è di tipo manuale - e pure per l'audio. Anche in questo caso, però, la loro posizione è insolita, perché per il passeggero ci sono tre piccoli tasti sulla sommità dello schermo da 10,1 pollici dell'infotainment.

Infotainment compatibile con Apple Carplay e Android Auto wireless ma non molto reattivo ai comandi touch, va detto. In compenso, l'impianto audio Arkamys 3D sound con 6 altoparlanti suona davvero bene, con timbriche piene e pulite che fanno sfigurare qualche SUV tedesco di ben altro prezzo.

Tradizionale, nel mondo Renault, la soluzione per il pilota, che ha a disposizione un satellite coi comandi dell'audio a ore 4 del volante, con tasti per volume e sorgente musicale, e una rotella per scegliere la stazione.

Rotella che, a ben vedere, viene più spontaneo usare per regolare il volume, e invece mi fa perdere la frequenza della mia stazione preferita.

Finiture spartane ma costruzione solida e curata: pochissimi gli scricchiolii e plastiche con colori a contrasto mascherano la mancanza quasi totale di rivestimenti morbidi al tatto.

Bene il bagagliaio: profondo, regolare e ben sfruttabile, ha una capienza minima di 300 litri.

Prova su strada della Dacia Spring 2024

La prima impressione al volante della Dacia Spring 2024 Extreme è di guidare una microcar. Con appena 984 kg di peso - che sono un dato straordinario per un'auto elettrica - è molto leggera, agile e poco faticosa da guidare

La modalità Brake non arriva a dare la guida one-pedal - in cui comando l'arresto del veicolo rilasciando l'acceleratore - ma accentua freno motore e recupero di energia senza far perdere troppa scorrevolezza nella guida.

Manca però la modalità P(arking), che invece trovo praticamente su tutte le auto elettriche o con cambio automatico. Sulla Spring, all'arresto, basta tirare il freno a mano, che ha una comoda ed efficace leva meccanica vecchio stile: una soluzione che trovo semplice, efficace e pure più rassicurante rispetto agli ormai onnipresenti interruttori elettrici.

Ovviamente i pedali sono solo due per acceleratore e freno, visto che come su quasi tutte le elettriche il cambio è monomarcia (anche se Toyota e Alfa Romeo stanno meditando di introdurne uno simulato).

Mi manca una pedana per appoggiare il piede sinistro: lo spazio non manca, ma il pavimento curvo attorno al passaruota diventa scomodo, alla lunga.

Aiuti alla guida: c'è più di quanto credi

È innegabile, però, che la Spring abbia fatto passi da gigante sull'equipaggiamento, visto che sul nuovo modello trovo gli aiuti alla guida oggi irrinunciabili come controllo di stabilità, frenata automatica, mantenimento di corsia, cruise control, riconoscimento dei segnali stradali e monitoraggio del conducente.

Mancano, di fatto, le funzioni collegate ai sensori posteriori, che la Spring non ha. Nemmeno tra gli optional, insomma, si possono scegliere il monitoraggio dell'angolo cieco e la trenata automatica in retromarcia.

Sull'esemplare in prova ci sono però la retrocamera e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Sensori che però non hanno funzionato benissimo, visto che non ho sentito alcun allarme acustico avvicinandomi in retromarcia fino a 25 cm dal muro (manovra in cui la retrocamera si è rivelata essenziale).

Va detto, però, che le manovre a bassissima velocità e in lieve salita non sono la situazione in cui la Spring si esprime meglio, visto che basta sfiorare il freno, nel tentativo di modulare un avvicinamento lento agli ostacoli, per ottenere una perdita istantanea della spinta, con l'auto che scivola in direzione opposta lungo la discesa.

La taratura del trascinamento andrebbe insomma affinata un pochino, con un'opportuna revisione del software. In compenso posso regolare il colore delle luci ambient come sulle Audi: chi se l'aspettava sulla Dacia Spring! Scopri qui altre novità del nuovo modello.

Autonomia, consumi reali e tempi di ricarica della Dacia Spring 2024

Contesto Consumo Autonomia con riserva al 10% Urbano 10 kWh/100 km Circa 240 km Extraurbano 11 kWh/100 km Circa 220 km Autostrada 25 kWh/100 km Circa 96 km

I valori rilevati, ottenuti con una guida attenta all'efficienza, sono in buon accordo l'autonomia dichiarata dalla Casa, che per il ciclo combinato indica una percorrenza massima di 225 km e 305 km nel ciclo urbano.

Va da sé che, con l'autonomia calcolata in autostrada, la Spring è perfetta come citycar e per la vita da commuter, mentre le gite fuori porta le vanno decisamente strette, né si può pensare di andarci in vacanza.

Anche perché già a 110 km/h lo sterzo diventa meno preciso e la stabilità sui curvoni diviene meno rassicurante. La Dacia elettrica, insomma, si candida come valida scelta come seconda auto, ma non come unico mezzo tuttofare.

Nonostante la Spring sia proposta in due versioni, con motore da 45 o 65 CV di potenza, i tempi di ricarica non variano, poiché la batteria rimane la medesima: al litio e con una capacità utile di 26,8 kWh.

Da una presa di corrente domestica, che eroga fino a 2,3 kWh, occorrono poco meno di 11 ore per un rifornimento completo. L'attesa si riduce a 4 ore quando si abbia a disposizione una colonnina o una wallbox da 7,4 kW, mentre il miglior tempo è di 45 minuti per passare dal 20 all'80% della carica: da una presa in corrente continua a da 30 kW di potenza tramite un caricatore fornito in opzione (600 euro).

La presa di ricarica al centro del frontale della Dacia Spring 2024 Extreme

Comfort e piacere di guida al volante della Dacia Spring 2024

Più che decoroso il lavoro delle sospensioni sul pavé: l'assetto gentile asseconda le asperità e sui fondi più irregolari le vibrazioni percepite sono di gran lunga inferiori al rumore prodotto da ruote e ammortizzatori.

Di fatto, quello che manca alla Spring per un comfort raffinato è un po' di materiale fonoassorbente in più: soprattutto nelle porte, che hanno sonorità poco rassicuranti in chiusura e quando vi si picchietta sopra col dito. Sono loro il principale tallone d'Achille della qualità percepita a bordo della Spring.

Lo sterzo non è molto diretto, il che va bene per dare stabilità nelle manovre di emergenza, viste le carreggiate strette e l'assetto tendente al morbido. La tenuta di strada, pur non essendo la qualità migliore della Spring 2024, è molto migliorata rispetto al modello della precedente generazione.

Giunti al limite, con un rollio evidente, il sottosterzo si manifesta un po' prima di quanto ti aspetti da un'auto ''normale'', sconsigliando con garbo e fermezza uno stile di guida troppo dinamico.

La Spring, però, non rinuncia alla guida spigliata, visto che spenta la modalità Eco (che ho utilizzato per migliorare l'efficienza durante la prova consumi) il pedale dell'acceleratore ha una bella risposta pronta e l'auto, nel suo piccolo, è piacevolmente scattante.

Motore elettrico Potenza 65 CV Coppia 113 Nm Cambio monomarcia Trazione anteriore Velocità 125 km/h Da 0 a 100 km/h 13,7 secondi Batteria 26,8 kWh Autonomia 225 km Ricarica 10h50'@2,3 kW - 4h @7,4 kW - 45'@30 kW (20-80%) Dimensioni 3,70 x 1,58 x 1,52 m Peso 984 kg Bagagliaio Da 308 a 1.004 litri Prezzo Da 19.900 euro

Dacia Spring 2024 è proposta in due versioni e due livelli di allestimento (più altri quattro modelli delle linee Business e Cargo, destinati all'impiego professionale).

Alla base della gamma c'è l'allestimento Expression con motore da 45 CV, che per 17.900 euro offre già di serie tutti gli aiuti alla guida disponibili per la Dacia Spring. Per mille euro in più (18.900 euro), la Spring Expression si può avere anche con il motore più potente, da 65 CV.

Top di gamma è la Dacia Spring Extreme, oggetto della prova, che per 19.900 euro mette sul piatto 65 CV e alcune dotazioni in più, tra cui una caratterizzazione estetica dedicata coi sedili in tessuto e similpelle TEP, alzacristalli elettrici posteriori, infotainment Media Nav Live 10’’ e retrocamera di parcheggio.

Restano fuori i sensori di parcheggio anteriori (150 euro) e alcuni accessori per sfruttare meglio gli spazi a bordo e proteggere la carrozzeria. Quale scegliere? Probabilmente la base, vista la destinazione prevalentemente cittadina della Spring, anche se per soli 2.000 euro di differenza, anche il top di gamma è una proposta davvero allettante.

I sedili della Spring 2024 in allestimento Extreme hanno una fascia in TEP che fa sudare

Qual è l'autonomia reale della Dacia Spring 2024?

L'autonomia reale della Dacia Spring 2024 varia in base al tipo di percorso: fino a 240 km in città, 220 km su percorsi extraurbani e circa 96 km in autostrada. Valori vicini a quelli dichiarati.

Quanto consuma la Dacia Spring 2024?

In media la Dacia Spring 2024 consuma 10 kWh/100 km in città, 11 kWh/100 km su strade extraurbane e 25 kWh/100 km in autostrada.

Quali sono i tempi di ricarica della Dacia Spring?

Da presa domestica (2,3 kW) servono circa 11 ore; con wallbox da 7,4 kW circa 4 ore; in corrente continua a 30 kW bastano 45 minuti per passare dal 20% all’80%.

Quanto costa la Dacia Spring 2024?

Il prezzo parte da 17.900 euro per la versione Expression 45 CV e arriva a 19.900 euro per la versione Extreme 65 CV.

Quali aiuti alla guida offre la Dacia Spring 2024?

La Dacia Spring 2024 offre frenata automatica d'emergenza, mantenimento corsia, cruise control, riconoscimento segnali stradali e monitoraggio conducente.

Scopri i prezzi di tutti gli accessori e allestisci la tua Dacia Spring ideale con l'aiuto del configuratore ufficiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/06/2025