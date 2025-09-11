Alfa Romeo Junior, non solo incentivi. La sorpresa di settembre

L'offerta del giorno

Sempre che i benedetti incentivi entrino un giorno o l'altro nel sistema (ottobre?), su Alfa Romeo Junior la promo è doppiamente invitante. Su Junior Elettrica, si intende (i petrolhead possono chiudere la pagina).

Rientrando nei parametri di prezzo, Junior Elettrica riceve l'ecobonus fino a 11.000 euro. Ma non è finita qui.

Alfa Romeo Junior Elettrica: a settembre, doppia promozione

Sul prezzo scontato, Alfa eroga un finanziamento ad anticipo zero e chi frequenta il nostro specialone sulle migliori promozioni del mese sa che è un'eccezione.

La promozione in cifre

In allestimento base, il prezzo di listino di Alfa Romeo Junior Elettrica 156 CV è pari a 39.500 euro. 

Grazie agli incentivi statali (-11.000 euro) e al contributo Alfa (-3.750 euro), prezzo promo di 24.570 euro. Purchè - come ormai sanno anche i muri - dietro rottamazione e presentando un ISEE inferiore a 30.000 euro.

Su Junior Elettrica, sconto di quasi 15.000 euro (con incentivi)

Con finanziamento Alfa Romeo, 36 rate mensili da 149 euro senza anticipo e rata finale residua di 22.295 euro. Schematizzando.

  Alfa Romeo Junior Elettrica
Prezzo di listino 39.500 euro
Prezzo promozionale 24.570 euro
Sconto (€)  14.750 euro
Sconto (%) 37,3%
Anticipo0 euro
Rata 149 euro
Durata 36 mesi
TAN (fisso) 2,99%
TAEG 4,34%
Maxirata finale / VFG 22.295 euro
Permuta/rottamazione obbligatoria (fino a Euro 5) 
Valido fino al  31 settembre 2025 (salvo proroghe)
Limitazioni in caso di incentivi statali

Visita il sito web Alfa Romeo per trovare conferma delle cifre riportate sopra. A nostro avviso, sei ti piace il genere di auto, è un'occasione unica.

    Listino Alfa Romeo Junior
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Junior Ibrida 136cv 136 / 10029.900 €
    Junior Ibrida 136cv Speciale 136 / 10031.900 €
    Junior Ibrida 145cv Q4 136 / 10037.400 €
    Junior Elettrica 156cv - / -39.500 €
    Junior Elettrica 156cv Speciale - / -41.500 €
    Junior Elettrica 280cv Veloce - / -48.500 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Alfa Romeo Junior visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Alfa Romeo Junior
