Alfa Romeo Junior, non solo incentivi. La sorpresa di settembre

Sempre che i benedetti incentivi entrino un giorno o l'altro nel sistema (ottobre?), su Alfa Romeo Junior la promo è doppiamente invitante. Su Junior Elettrica, si intende (i petrolhead possono chiudere la pagina).
Rientrando nei parametri di prezzo, Junior Elettrica riceve l'ecobonus fino a 11.000 euro. Ma non è finita qui.
Alfa Romeo Junior Elettrica: a settembre, doppia promozione
Sul prezzo scontato, Alfa eroga un finanziamento ad anticipo zero e chi frequenta il nostro specialone sulle migliori promozioni del mese sa che è un'eccezione.
La promozione in cifre
In allestimento base, il prezzo di listino di Alfa Romeo Junior Elettrica 156 CV è pari a 39.500 euro.
Grazie agli incentivi statali (-11.000 euro) e al contributo Alfa (-3.750 euro), prezzo promo di 24.570 euro. Purchè - come ormai sanno anche i muri - dietro rottamazione e presentando un ISEE inferiore a 30.000 euro.
Su Junior Elettrica, sconto di quasi 15.000 euro (con incentivi)
Con finanziamento Alfa Romeo, 36 rate mensili da 149 euro senza anticipo e rata finale residua di 22.295 euro. Schematizzando.
|Alfa Romeo Junior Elettrica
|Prezzo di listino
|39.500 euro
|Prezzo promozionale
|24.570 euro
|Sconto (€)
|14.750 euro
|Sconto (%)
|37,3%
|Anticipo
|0 euro
|Rata
|149 euro
|Durata
|36 mesi
|TAN (fisso)
|2,99%
|TAEG
|4,34%
|Maxirata finale / VFG
|22.295 euro
|Permuta/rottamazione
|obbligatoria (fino a Euro 5)
|Valido fino al
|31 settembre 2025 (salvo proroghe)
|Limitazioni
|in caso di incentivi statali
Visita il sito web Alfa Romeo per trovare conferma delle cifre riportate sopra. A nostro avviso, sei ti piace il genere di auto, è un'occasione unica.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Junior Ibrida 136cv
|136 / 100
|29.900 €
|Junior Ibrida 136cv Speciale
|136 / 100
|31.900 €
|Junior Ibrida 145cv Q4
|136 / 100
|37.400 €
|Junior Elettrica 156cv
|- / -
|39.500 €
|Junior Elettrica 156cv Speciale
|- / -
|41.500 €
|Junior Elettrica 280cv Veloce
|- / -
|48.500 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Alfa Romeo Junior visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Alfa Romeo Junior