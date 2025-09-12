Non solo Panda: ora le Fiat che costano meno di 10.000 euro sono due

Grazie all'ecobonus, per la prima volta la Fiat più economica è un'elettrica. 500e, ma anche Grande Panda e 600e in super sconto

Verrà il giorno, dicono, in cui un'elettrica costerà quanto un'auto ibrida o a benzina. Oggi un'elettrica costa molto di più, vero Fiat 500e e compagnia bella?

Costa di più, salvo che non sia in corso una campagna di incentivi. E allora può succedere che un'auto elettrica costi addirittura di meno di un'auto tradizionale. Come ai bei tempi: anche meno di 10.000 euro.

Fiat 500e con gli incentivi è in super sconto

Ci risulta che a settembre 2025, con l'erogazione dei nuovi incentivi dietro l'angolo, Fiat 500e venga a costare appena 9.950 euro. Ovvero esattamente quanto Fiat Panda Hybrid: primato ex aequo, ma vista l'eccezionalità del caso, la giuria assegna la prima posizione all'elettroCinquino.

La promo Fiat 500e in cifre

Il prezzo promozionale di 9.950 euro, per uno sconto effettivamente straordinario del -58% (-13.950 euro), si applica a Fiat 500e 23 kW Pop, ovvero la Fiat 500e in allestimento base e con autonomia soltanto... periurbana (190 km).

Al prezzo di listino di 23.900 euro vanno dunque sottratti gli 11.000 euro di bonus incentivi riconosciuti a chi dimostrasse un ISEE inferiore a 30.000 euro e rottamasse un usato fino a Euro 5, più 2.000 euro di sconto secco Fiat, più 950 euro in caso di finanziamento (ad anticipo zero, che è sempre un piacere).

Fiat 500e in promo a 9.950 euro

In attesa di nuova Fiat 500 Hybrid, sul mercato entro fine 2025, anche la ''cara vecchia'' 500 a batteria è insomma molto competitiva (sempre che un'elettrica faccia per te, sia chiaro).

Non solo Fiat 500e

Già che siamo in tema Fiat: insieme alla trendy citycar, gli incentivi baciano anche la maxi citycar e il city SUV (in salsa electric).

Grande Panda Elettrica con gli incentivi a 11.950 euro

L'edizione basic Pop di Fiat Grande Panda Elettrica, sempre con finanziamento zero anticipo, a settembre è in promo a 11.950 euro, anziché il prezzo di listino di 23.900 euro. Sconto di 11.950 euro, cioè del -50% esatto.

Fiat 600e scontata di 11.000 euro

A sua volta, Fiat 600e Pop passa da 31.750 euro a 20.750 euro (anche senza finanziamento Stellantis): solo gli 11.000 euro d'ordinanza, ma è sempre grasso che cola, se ci pensi (sconto del -35%).

Per verificare che non ci siamo inventati niente, visita il sito web ufficiale Fiat e soprattutto, se hai già le idee chiare, affrettati. Non si sa mai...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/09/2025