Ecco la Toyota C-HR che riceve gli incentivi (non è "quella" C-HR)

C-HR+ è un SUV coupé 100% elettrico e col quasi omonimo crossover ibrido ha poco in comune. Ma si becca l'ecobonus (la entry level)

Il nome attira, ma può generare equivoci. Toyota C-HR+ non è una semplice variante elettrica di C-HR. Di cui riprende le proporzioni da SUV coupé e una parte del design, ma rispetto al quale è più lunga di ben 16 cm (e fanno 4 metri e 52). Ecco (forse) perchè quel ''+''.

Parente di Toyota C-HR all'anagrafe e allo specchio, geneticamente più affine a Toyota bX4X, con la quale condivide l'elettro-scheletro (la piattaforma e-TNGA).

Toyota C-HR+ è in vendita

Fatte le dovute precisazioni, e invitato il nostro gentile pubblico a leggere la nostra anteprima dello scorso marzo, la notizia è in realtà che dal 15 ottobre 2025 Toyota C-HR+ è in vendita. Nel senso che gli ordini sono aperti, e che le consegne iniziano a primavera 2026.

Notizia nella notizia, è inoltre che Toyota C-HR+ prende gli incentivi: ce lo aspettavamo, visto che li prende anche bZ4X. Ma la prudenza è d'obbligo...

Toyota C-HR+ NON è C-HR elettrica (è un modello a sé)

Tre combinazioni possibili di motore e batteria:

FWD . A motore singolo anteriore (FWD) da 167 CV e batteria da 57,7 kWh: versione per uso urbano, con autonomia di poco più di 400 km e prestazioni contenute. Prezzo di listino chiavi in mano di 40.800 euro .



. A motore singolo anteriore (FWD) da 167 CV e batteria da 57,7 kWh: versione per uso urbano, con autonomia di poco più di 400 km e prestazioni contenute. Prezzo di listino chiavi in mano di . FWD Icon . A motore singolo anteriore (FWD Icon) potenziato a 224 CV e batteria da 77,0 kWh: con maggiore sprint e autonomia di oltre 600 km, è la versione in equilibrio tra performance ed efficienza. Da 43.800 euro .



. A motore singolo anteriore (FWD Icon) potenziato a 224 CV e batteria da 77,0 kWh: con maggiore sprint e autonomia di oltre 600 km, è la versione in equilibrio tra performance ed efficienza. Da . AWD-i Premium. Architettura Dual Motor a trazione integrale, potenza complessiva di 343 CV e batteria da 77,0 kWh: qui il focus è sulle prestazioni, paragonabili - sostiene Toyota - a quelle di un modello sportivo Gazoo Racing. 49.800 euro.



Toyota C-HR+, gli interni

In versione base e Icon, Toyota C-HR+ accede dunque agli incentivi statali fino a un massimo di 11.000 euro: sommato agli incentivi Toyota di 3.850 euro, lo sconto massimo ammonta a -14.850 euro.

Morale: se possiedi i requisiti ecobonus (Isee, area di residenza, etc.), puoi approfittare del momento favorevole all'elettrico e portarti a casa Toyota C-HR+ a soli 25.550 euro.

Toyota C-HR+ è lunga 452 cm

Qualora tu non potessi ricevere gli incentivi, vale comunque lo sconto di 3.850 euro: prezzo di lancio di 36.950 euro, più Homecharger originale Toyota (con installazione inclusa) in omaggio.

Finanziamento Toyota Easy Next con rate a partire da 299 euro al mese, noleggio all-inclusive Kinto con canone mensile a partire da 389 euro + IVA.

Trovi maggiori dettagli sul sito web Toyota: accessori, condizioni finanziarie, etc.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/10/2025