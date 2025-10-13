Nuova Toyota Corolla, il futuro si svela con questa concept car?

Toyota ha diffuso nuovi dettagli sul progetto che accompagnerà la sua partecipazione al Japan Mobility Show 2025, in programma a Tokyo dal 30 ottobre (guarda la homepage del Salone di Tokyo).
Fra le varie proposte che iniziano a essere svelate, l’attenzione è puntata su un inedito concept che potrebbe anticipare le linee future della prossima Toyota Corolla (guarda la prova video di Toyota Corolla 2023), nientemeno che il modello più venduto nella storia del costruttore giapponese.
Toyota Corolla concept: il frontale del prototipo che anticiperebbe la futura berlina giapponese
Il prototipo, presentato in anteprima nella campagna video “To You Toyota”, introduce un linguaggio stilistico completamente rinnovato rispetto all’attuale dodicesima generazione della bestseller asiatica. Guardiamo insieme il video e poi facciamo il punto.
Uno stile moderno e deciso
Pur richiamando per certi versi la tradizione del modello, la nuova Corolla mostra proporzioni da berlina con un design deciso. Il frontale è reinterpretato con fari a LED a tutta larghezza e una presa d’aria discreta nel paraurti inferiore.
La fiancata si distingue per la linea ribassata dei finestrini, superfici scolpite e maniglie a filo carrozzeria. I parafanghi anteriori sembrano ospitare una presa di ricarica, suggerendo una possibile motorizzazione elettrica.
Toyota Corolla concept: la coda con luci a LED a tutta larghezza
Il posteriore è definito da una coda spiovente con spoiler integrato e gruppi ottici a tutta larghezza, caratterizzati da una grafica in stile pixel.
Segnali concreti di nuova Corolla?
Sebbene il costruttore non abbia diffuso informazioni sul propulsore, il concept rappresenta un’anticipazione significativa sul possibile sviluppo della prossima generazione di Corolla, fermo restando che questo modello statico sia davvero la base di partenza per la prossima berlina.
Maggiori dettagli sono attesi nei giorni del salone, quando il pubblico potrà vedere dal vivo il prototipo che segna un nuovo capitolo per Toyota (guarda la homepage di Toyota Italia). Voi cosa ne dite di questa proposta? Fatecelo sapere.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Corolla 1.8 Hybrid Active
|122 / 90
|33.300 €
|Corolla 2.0 Hybrid Active
|180 / 132
|35.800 €
|Corolla 1.8 Hybrid GR Sport
|122 / 90
|36.300 €
|Corolla 2.0 Hybrid GR Sport
|180 / 132
|39.500 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Toyota Corolla visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Toyota Corolla