Video

Nuova Toyota Corolla, il futuro si svela con questa concept car?

Avatar di Alessandro Perelli, il 13/10/25

38 fa - Il prototipo anticipa la nuova era della berlina asiatica

Toyota presenterà al Japan Mobility Show 2025 un concept che ha tutta l'aria di essere elettrico e reinterpreta la Corolla con linee inedite

Toyota ha diffuso nuovi dettagli sul progetto che accompagnerà la sua partecipazione al Japan Mobility Show 2025, in programma a Tokyo dal 30 ottobre (guarda la homepage del Salone di Tokyo).

Fra le varie proposte che iniziano a essere svelate, l’attenzione è puntata su un inedito concept che potrebbe anticipare le linee future della prossima Toyota Corolla (guarda la prova video di Toyota Corolla 2023), nientemeno che il modello più venduto nella storia del costruttore giapponese.

Toyota Corolla concept: il frontale del prototipo che anticiperebbe la futura berlina giapponese

Il prototipo, presentato in anteprima nella campagna video “To You Toyota”, introduce un linguaggio stilistico completamente rinnovato rispetto all’attuale dodicesima generazione della bestseller asiatica. Guardiamo insieme il video e poi facciamo il punto.

Uno stile moderno e deciso

Pur richiamando per certi versi la tradizione del modello, la nuova Corolla mostra proporzioni da berlina con un design deciso. Il frontale è reinterpretato con fari a LED a tutta larghezza e una presa d’aria discreta nel paraurti inferiore.

La fiancata si distingue per la linea ribassata dei finestrini, superfici scolpite e maniglie a filo carrozzeria. I parafanghi anteriori sembrano ospitare una presa di ricarica, suggerendo una possibile motorizzazione elettrica.

Toyota Corolla concept: la coda con luci a LED a tutta larghezza

Il posteriore è definito da una coda spiovente con spoiler integrato e gruppi ottici a tutta larghezza, caratterizzati da una grafica in stile pixel.

Segnali concreti di nuova Corolla?

Sebbene il costruttore non abbia diffuso informazioni sul propulsore, il concept rappresenta un’anticipazione significativa sul possibile sviluppo della prossima generazione di Corolla, fermo restando che questo modello statico sia davvero la base di partenza per la prossima berlina.

Maggiori dettagli sono attesi nei giorni del salone, quando il pubblico potrà vedere dal vivo il prototipo che segna un nuovo capitolo per Toyota (guarda la homepage di Toyota Italia). Voi cosa ne dite di questa proposta? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE
Toyota: Il mild-hybrid 48V non è un vero ibrido
Toyota prende posizione: i mild-hybrid 48 volt non sono veri ibridi. Siete d'accordo?
Nuova Toyota Aygo X Hybrid è l'ibrida "vera" più economica che c'è
In vendita nuova Toyota Corolla Cross 2026: ecco il listino prezzi
Nuova Toyota Corolla Cross è in vendita. Nuovi anche i prezzi?
Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/10/2025
Tags
toyotatoyota corollaconcept carvideoconceptshow car
Gallery
Listino Toyota Corolla
AllestimentoCV / KwPrezzo
Corolla 1.8 Hybrid Active 122 / 9033.300 €
Corolla 2.0 Hybrid Active 180 / 13235.800 €
Corolla 1.8 Hybrid GR Sport 122 / 9036.300 €
Corolla 2.0 Hybrid GR Sport 180 / 13239.500 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Toyota Corolla visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Toyota Corolla
Logo Toyota
Toyota
Vedi anche