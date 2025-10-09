Nuova Toyota Aygo X Hybrid è l'ibrida "vera" più economica che c'è

C'è un brand che si scrive Toyota e si legge full hybrid. Solo un modello (tra quelli di maggiore richiesta), sino a ieri ancora non aveva accesso alla tecnologia full hybrid del marchio leader mondiale. Ora che anche ''baby'' Aygo X va di full hybrid, il cerchio si chiude.

Toyota Aygo X Hybrid, via alle vendite

Parliamo di Toyota Aygo X Hybrid perché dall'8 ottobre 2025 nuova Toyota Aygo X Hybrid è ordinabile (consegne da dicembre 2025). L'apertura degli ordini è una tappa chiave, perché ci consente di fare un ragionamento o due sui prezzi. Buone nuove? Facciamo... più sì che no.

A novità e specifiche precise di Aygo X 2026, abbiamo dedicato un contenuto ad hoc. Qui completiamo il quadro con le cifre espresse in euro.

Toyota Aygo X Hybrid in vendita a partire da 20.850 euro IVA inclusa e chiavi in mano. Fanno +1.900 euro, rispetto ad Aygo X 1.0 VVT-i Active, la precedente versione di ingresso. Sì, ma il sovrapprezzo è motivato.

Da una potenza di 116 CV, ovvero +44 CV rispetto al 3 cilindri 1,0 litri benzina, e da consumi medi che il 3 cilindri 1,5 litri ibrido autoricaricabile che Aygo X chiede in prestito a Yaris contiene a soli 3,7 l/100 km, vale a dire (stando ai valori di omologazione) -1,1 l/100 km rispetto a prima. O il -25%.

Toyota Aygo X Hybrid, 116 CV di potenza di sistema

Senza contare il piacere di avviare, partire e avanzare in modalità elettrica per gran parte della guida cittadina, tutto quanto mentre a favorire il dialogo tra il sistema ibrido e le ruote provvede il cambio a variazione continua e-CVT.

Morale: il prezzo cresce, ma cresce anche il benessere a bordo. E a ben guardare: a un prezzo di attacco inferiore o uguale a 20.850 euro, non abbiamo notizie di altri modelli full hybrid (il mild hybrid è altra cosa). Né, su piazza, esiste un'altra citycar full hybrid.

Toyota Aygo X Hybrid, di serie il cambio e-CVT

Ecco il listino completo (sì, c'è anche in abito GR Sport!).

Toyota Aygo X Hybrid 2026 Aygo X 20.850 euro Icon 23.350 euro Premium 24.950 euro GR Sport 25.950 euro

Promozioni? Certo, come sempre. La versione base, grazie al contributo della Casa e dei Concessionari, scende fino a 17.950 euro. Con finanziamento Toyota (rate da 119 euro al mese) e in caso di permuta o rottamazione. Ma qualunque sia l’usato, cioè indipendentemente da età o tipologia.

Toyota Aygo X Hybrid in promo a 17.950 euro

Interessante anche il noleggio a lungo termine: con formula All-inclusive Kinto, canone mensile di 299 euro, senza alcun anticipo.

NB: a ottobre 2025 è ancora in vendita, in parallelo, anche Aygo X a benzina. Come si evince visitando il configuratore online Toyota. Non durerà per molto: chi proprio volesse ancora Aygo ''Not'' Hybrid, meglio che si sbrighi...

Toyota Aygo X Hybrid, la full hybrid più economica

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/10/2025