Best Powertrain Awards 2025: vincono i motori... elettrici

Lo riconosci il coperchio motore della cover? Sì che lo riconosci, è il guscio del V8 biturbo di BMW M5 Touring, super station wagon che oggi adotta un V8 ibrido plug-in.

Ecco, c'è un concorso in cui il V8 doppio turbo di BMW M5 Touring entra tra i primi 10 migliori motori del mondo. Insieme (senti un po' qui) al motore di Hyundai Ioniq 9 e al motore di nuova Nissan Leaf.

Non sei l'unico a registrare una curiosa dissonanza: Hyundai Ioniq 9 e Nissan Leaf sono auto elettriche.

Hyundai Ioniq 9 vince il ''Motore dell'Anno'' (?)

Concorso shock

Ad assegnare i Best Engines & Propulsion Systems 2025 Awards, come da 31 anni a questa parte, è la statunitense Wards, storica società di analisi e consulenza automotive.

L’edizione appena conclusasi mette in chiaro una tendenza ormai consolidata: l’elettrificazione domina la scena.

Sotto, la Top 10 completa. E non farti ingannare: Wards intende nuova Dodge Charger Daytona EV...

Motorizzazione BMW M5 V8 4.4 biturbo plug-in hybrid Chevrolet Corvette ZR1 V8 5.5 biturbo Dodge Charger Daytona elettrica Ford F-150 V6 3.5 turbo full hybrid Honda Civic Hybrid I4 2.0 full hybrid Hyundai Ioniq 9 elettrica Lexus LX 700h V6 3.4 full hybrid Lucid Gravity elettrica Mercedes-AMG E53 6 cil. in linea 3.0 turbo plug-in hybrid Nissan Leaf elettrica

Nuova Nissan Leaf 2025: Motore dell'Anno, secondo Ward Auto

Nota bene: Wards non classifica i propulsori in un ordine specifico. Tutti e 10 i modelli menzionati sono da intendersi campioni ''a pari merito''.

In questo modo, si esclude il rischio che un'elettrica vinca il primo premio assoluto (sarebbe troppo anche per un fan sfegatato dell'elettrico).

Paradosso o evoluzione?

Giusto un commento. Se da un lato è comprensibile che le ibride abbiano conquistato metà della classifica, la presenza di ben quattro auto totalmente elettriche, ehm... colpisce.

Certo, un “powertrain” elettrico è pur sempre un powertrain, anche molto efficiente. Ma perché accostarlo a un V8 biturbo? Nessun rombo, nessun cambio, solo batterie, rotori e silenzio assoluto.

Il powertrain di Dodge Charger Daytona EV: motore dell'anno?

Va preso atto, allo stesso tempo, che i tempi cambiano e che i concorsi, inevitabilmente, sono specchio di un'evoluzione (forse) irreversibile.

E che nel 2025, ebbene sì, un motore elettrico può finire nella Top 10 dei migliori propulsori al mondo. (Hai detto ''game over''? Ti abbiamo sentito, sai...).

Dài, è un po’ come iscrivere un frullatore a una gara tra chef stellati: sì, fa il suo lavoro, anzi lo fa alla grande. Ma che fine fa lo show?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/09/2025