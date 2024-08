Debutta la nuova BMW M5 plug-in hybrid: vi bastano 727 CV?

Dopo le versioni più ''normali'' della nuova BMW Serie 5 Touring (qui la prova), e della M5 con carrozzeria berlina, ecco pronta per il debutto la tanto attesa BMW M5 Touring, una station wagon plug-in hybrid ad alte prestazioni con ben 727 CV sotto al cofano. Nel mirino, manco a dirlo, le rivali Mercedes-AMG E53 e Audi RS 6 Avant Performance (qui la prova).

BMW M5 Touring 2025, il frontale

UN MOTORE GROSSO COSÌ Come la M5 berlina, anche la Touring ha un motore V8 biturbo da 4,4 litri abbinato a un motore elettrico integrato nella cambio automatico a 8 rapporti. La potenza combinata raggiunge i 727 CV e la coppia di ben 1.000 Nm è scaricata a terra con l'aiuto della trazione integrale xDrive dedicata. In particolare, la trasmissione installata sulla M5 Touring è in grado di funzionare sia in modalità a trazione integrale sia come una trazione posteriore pura. Insieme con il differenziale posteriore a slittamento limitato controllato elettronicamente si regola in base al drive mode selezionato dal pilota, per ottimizzare il comportamento dell'auto nelle varie condizioni: insieme con la risposta del propulsore, i freni, l'assetto e la frenata rigenerativa.

BMW M5 Touring 2025, vista laterale

SUPERPOTENZE A CONFRONTO Risultato: la M5 Touring raggiunge i 100 km/h da ferma in 3,6 secondi - 0,1 secondi in più rispetto alla berlina - e arriva a 304 km/h con il BMW Driver’s Package a richiesta, che elimina il limitatore elettronico tarato a 250 km/h. La batteria da 18,6 kWh permette alla M5 Touring un'autonomia di 68 km nella guida elettrica, misurati secondo il ciclo di omologazione WLTP, che a dirla tutta paiono un po' pochi rispetto ai 100 km dichiarati dalla Mercedes E55 AMG. Quest'ultima, però, è penalizzata da una potenza massima di 612 CV e da una coppia di ''appena'' 750 Nm, che le valgono una punta di 275 km/h. Valori, questi ultimi, più vicini a quelli dell'Audi RS 6 Performance che con un'elettrificazione solo ''mild'' (nessuna autonomia elettrica, insomma) si ferma a 630 CV per 850 Nm e 280 km/h di velocità.

BMW M5 Touring 2025, gli interni

LA RICETTA M Quando si tratta di forza bruta, insomma, la BMW M5 Touring non risparmia nessuno, forte anche di tutti gli accorgimenti che rendono le auto BMW M tradizionalmente efficaci ed entusiasmanti da guidare. Le carreggiate sono state allargate - di 75 mm all'anteriore e 48 mm al posteriore - mentre alcuni rinforzi sono stati posizionati nei punti strategici per rendere la scocca più rigida e la guida più precisa. Gli interventi si sono concentrati sopra e sotto al motore, nel tunnel della trasmissione e sotto l'asse posteriore. Altri rinforzi extra si trovano nell’area del bagagliaio, a sacrificare un poco la capacità di carico, che passa a 500 litri (o 1.630 litri con i sedili posteriori reclinati) rispetto ai 570/1.700 litri della Serie 5 plug-in hybrid ordinaria. Sempre meglio della AMG E53, che si ferma a 460/1.675 litri per il piano di carico molto rialzato. L'Audi va da 550 a 1.680 litri.

BMW M5 Touring 2025, la plancia

UN BEL POSTO IN CUI STARE Come con la maggior parte dei modelli BMW M, le ruote forgiate hanno diametro differenziato, con cerchi da 19 pollici davanti e 20 pollici dietro, entrambi avvolti da pneumatici Michelin Pilot Sport. BMW non ha ancora rivelato un peso a vuoto, ma il dato non si preannuncia contenuto visto che già la berlina stazza 2.445 kg sulla bilancia. Allo stato dell'arte sono le dotazioni in fatto di aiuti alla guida, infotainment e connettività, mentre l'abitacolo - dotato di selleria in pelle di serie - per la prima volta permette a richiesta l'adozione di un tetto panoramico in vetro a tutta lunghezza. Nuova BMW M5 Touring sarà nelle concessionarie a partire dal prossimo anno, a un prezzo che per il mercato italiano non è ancora stato definito: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/08/2024