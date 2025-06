Non l'hai capita? Nuova Nissan Leaf in 10 mosse

E fu così che Nissan Leaf, era il 2025, scese in campo per la terza volta. In un contesto assai diverso dalla prima volta (2010) e assai più... incasinato, anche rispetto alla seconda volta (2017).

Col debutto di Leaf di terza generazione, Nissan introduce un modello che, nelle intenzioni, non si limita a proseguire un'eredità. Ma che anche tenta l'impresa (titanica?) di imporsi nuovamente come benchmark del concetto stesso di mobilità 100% elettrica rivolta al grande pubblico. Come riuscì alla Leaf originale.

Domandona: le premesse sono buone?

Anche se a tema Nissan Leaf 2025 trovi online una marea di contenuti, spendi due minuti per leggere il nostro vademecum.

Di seguito, analizziamo nuova Nissan Leaf in 10 punti, passando in rassegna design, motori, tecnologia, sicurezza, confronti e altro ancora. Alla fine, un verdetto preliminare lo traccerai (anche) tu.

Favoriamo pure il video della world premiere. È in lingua inglese, ma con sottotitoli. (ehm, in giapponese).

1. NUOVA NISSAN LEAF: IL DESIGN

Come si evince dalle foto (e come avevamo scoperto noi), Nissan Leaf abbandona le forme tondeggianti delle versioni precedenti, per adottare uno stile più maturo e deciso. Può piacere o non piacere: de gustibus...

Il profilo da crossover, con superfici scolpite e linee tese, è stato sviluppato presso il centro design Nissan in Giappone con l'obiettivo di migliorare la resa aerodinamica e aumentare l’efficienza, come dimostrato dal coefficiente di resistenza di appena 0,25.

Nuova Nissan Leaf 2025: la fiancata

Le misure

Nissan Leaf 2025 Lunghezza 4.350 mm Larghezza 1.810 mm Altezza 1.550 mm Passo 2.690 mm Peso 1.789 kg - 1.937 kg

Il design non è solo estetica. Le maniglie a filo, i cerchi aerodinamici da 18 e 19 pollici e il sottoscocca piatto ottimizzano la fluidodinamica, contribuendo all’autonomia.

Nuova Nissan Leaf 2025: maniglie a scomparsa

In abitacolo

Anche gli interni beneficiano di un approccio ergonomico e spazioso, più adatto a un uso familiare quotidiano. Il bagagliaio da 437 litri, la disponibilità di barre al tetto e gli interni con materiali premium fanno il resto.

Ah, il colore iconico Luminous Teal richiama l’identità Leaf, aggiornandola - per così dire - alla ''sensibilità estetica contemporanea''.

Nuova Nissan Leaf 2025: gli interni

2. MOTORIZZAZIONE E AUTONOMIA

Le novità più sostanziali arrivano sotto la scocca. Nuova Leaf offre due combinazioni di motore e batteria a ioni di litio:

52 kWh e 177 CV, per un’autonomia WLTP fino a 436 km

75 kWh e 218 CV, per un'autonomia WLTP fino a 604 km



Numeri che in effetti proiettano Leaf ai vertici del segmento elettriche compatte.

Interessante è anche il dato di autonomia autostradale: oltre 330 km a 130 km/h, sufficiente per viaggi interurbani senza ansie da ricarica (o quasi).

Le prestazioni, sostiene Nissan, sono rese più affidabili dal sistema di gestione termica della batteria, che garantisce performance stabili in tutte le condizioni climatiche.

3. NUOVA LEAF HA LA RICARICA VELOCE?

Il sistema di ricarica rapida di nuova Leaf è buono, ma non straordinario. Potenza massima di 150 kW e recupero di 417 km in 30 minuti.

La vera innovazione, semmai, sta - appunto - nel coordinamento fra la gestione termica della batteria e il navigatore: il sistema predispone la temperatura ideale della batteria in base alla colonnina raggiunta, riducendo i tempi e aumentando l’efficienza.

Nuova Nissan Leaf: ricarica fino a 150 kW

4. NISSAN LEAF 2025 VS NISSAN LEAF 2017

Rispetto a prima Leaf (2010), modello che segnava un esperimento pionieristico (175 km di autonomia e un design... polarizzante), la nuova generazione rappresenta un balzo quantico sotto ogni punto di vista.

Anche in confronto alla seconda versione, il miglioramento è evidente:

Leaf 2017 Leaf 2025 Autonomia massima 385 km 604 km Batteria 62 kWh 75 kWh Sistema infotelematico basic Google Suite integrata Sicurezza attiva basic ProPilot Assist con Navi-link Ricarica rapida 100 kW 150 kW

Nuova Nissan Leaf 2025, un altro mondo rispetto alla precedente

Il salto è evidente non solo nei numeri, ma anche nell’approccio alla progettazione, ora decisamente più integrato con un ecosistema elettrico più maturo. Basterà, per farsi strada in un segmento sempre più affollato? Appunto...

5. NUOVA LEAF A CONFRONTO CON LA CONCORRENZA

Nel panorama attuale, Leaf 2025 si misura con rivali come Volkswagen ID.3, Tesla Model 3 Standard Range, Renault Mégane E-Tech, Hyundai Ioniq 5. Ecco un confronto schematico.

Autonomia WLTP Prezzo base Ricarica rapida Suite Google Nissan Leaf 2025 604 km ~40.000 € 150 kW Sì VW ID.3 Pro S 546 km ~43.000 € 170 kW No Tesla Model 3 RWD 513 km ~42.000 € 170 kW Limitata Mégane E-Tech 60 kWh 470 km ~39.000 € 130 kW No Hyundai Ioniq 5 77 kWh 507 km ~46.000 € 220 kW No

Come si evince, Leaf si difende bene: offre un’autonomia superiore alla media, una tecnologia infotainment superiore e un prezzo competitivo (se le previsioni verranno rispettate).

Manca forse della ricarica ultraveloce oltre i 200 kW, ma il bilanciamento generale è più che valido.

6. NUOVA LEAF: QUALI NUOVE TECNOLOGIE

Uno dei veri salti di qualità è la dotazione tecnologica. A bordo troviamo, in rigoroso ordine sparso:

due schermi da 14,3 pollici

Google Maps , Assistant, Play Store integrati

comandi vocali naturali

Bose Personal Plus con audio direzionale nel poggiatesta

aggiornamenti over-the-air

app NissanConnect Services per gestione remota



L’integrazione con l’ecosistema digitale di Google elimina i problemi di compatibilità che spesso affliggono i sistemi proprietari. Il risultato dovrebbe tradursi in un’esperienza più intuitiva e familiare.

Nuova Nissan Leaf con infotainment Google Automotive

7. GLI ADAS DI NUOVA NISSA LEAF

La sicurezza è un altro pilastro. Nissan ha incluso una gamma completa di sistemi ADAS, tra cui:

ProPilot Assist con Navi-link

e-Pedal Step con frenata rigenerativa

Around View Monitor 3D

Cruise control ''intelligente''

Sistema di monitoraggio del conducente



Nuova Nissan Leaf: ADAS a profusione

Il monitor 3D, in particolare, rappresenta un upgrade notevole per chi guida spesso in contesti urbani stretti. L’uso delle telecamere per simulare una visione ''trasparente'' del cofano è innovativo e si preannuncia utilissimo nelle manovre più delicate.

8. COMFORT CROSSOVER?

Leaf 2025 non è un’auto pensata solo per chi vuole risparmiare su emissioni e costi di esercizio. Gli interni sono comodi e spaziosi, con materiali di qualità e soluzioni pratiche. Tra le quali:

un bagagliaio da 437 litri

sedili ergonomici

opzioni cromatiche raffinate (interni neri o bianchi con accenti viola)

sistema V2L per alimentare dispositivi esterni (fino a 3,6 kW)



Capacità di carico fino a 437 litri

Sulla carta, proprio un’auto pensata per la vita di tutti i giorni, non solo per i pendolari... ecologisti.

9. DOVE VIENE COSTRUITA NUOVA NISSAN LEAF?

Nuova Leaf sarà prodotta a Sunderland, nel Regno Unito, nello stabilimento Nissan che fa parte dell’hub EV36Zero, dove si integrano produzione di veicoli elettrici, batterie e energia da fonti rinnovabili. Un segnale concreto di impegno industriale e ambientale, no?

10. QUANDO ESCE E QUANTO COSTA NUOVA LEAF

Le prevendite di Leaf partiranno nell’autunno 2025, con consegne previste per la primavera 2026.

Non è ancora ufficiale il listino prezzi, ma secondo le stime si partirà da circa 40.000 euro (forse meno) per la versione base.

Nuova Nissan Leaf in vendita da fine 2025

IN CONCLUSIONE

A una prima scansione, Leaf di terza generazione non è un'auto che cerca di stupire con effetti speciali. Ma convince con scelte concrete e ben ponderate.

Dai miglioramenti in autonomia alla nuova architettura software basata su Google, passando per sistemi di sicurezza all’avanguardia e un comfort da vettura familiare, tutto sembra progettato per dare risposta alle esigenze odierne e del futuro prossimo.

Certo, la concorrenza abbonda, a differenza del 2010...

Se sei un fan di Nissan Leaf, tieni monitorato il sito web di Nissan per sapere quando aprono gli ordini...

