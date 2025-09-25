Nuova Toyota Corolla Cross è in vendita. Nuovi anche i prezzi?

Sempre due motorizzazioni (Hybrid 140 e 200) e due trazioni (FWD e AWD-i), debutta la versione GR Sport. Si parte da 37.450 euro

È il SUV, Toyota Corolla Cross, che dal 2022 si prefigge di colmare il vuoto tra Toyota C-HR e Toyota RAV4. E che ora si sottopone al classico check-up stilistico e tecnologico di metà carriera.

Mostrato in anteprima a maggio 2025, da settembre 2025 Toyota Corolla Crossrestyling è ufficialmente in vendita. Novità anche lato commerciale? Giusto alcune.

Toyota Corolla Cross 2025 è in vendita

Prima, un rapidissimo ripasso sull'aggiornamento di prodotto.

Corolla Cross 2025: cosa cambia

Il facelift esterno consiste essenzialmente in una nuova calandra a nido d'ape integrata nel paraurti (per le versioni ibride, cioè le uniche in vendita in Italia), nuova firma luminosa anteriore e posteriore, nuovi cerchi da 18 pollici, nuove colorazioni.

La nuova calandra

All'interno, nuovo display centrale da 10,5 pollici di serie, più ampio rispetto allo schermo precedente da 8 pollici. A fianco, debutta il quadro strumenti completamente digitale da 12,3 pollici, di serie sugli allestimenti più ricchi, che sostituisce il misto analogico-digitale visto finora.

Toyota Corolla Cross 2025, i nuovi interni

Sempre due configurazioni di propulsione full hybrid: la 1,8 litri da 140 CV, disponibile esclusivamente con trazione anteriore, la 2,0 litri da 178 CV, proposta sia a trazione anteriore, sia integrale intelligente (AWD-i).

Toyota Corolla Cross solo full hybrid

Proprio sulle versioni AWD-i, Corolla Cross introduce l’inedita modalità Snow Extra, sviluppata per offrire maggiore stabilità, controllo e sicurezza su fondi innevati o a scarsa aderenza.

All'esordio, infine, l'allestimento GR Sport: sospensioni riviste e abbassate di 10 mm, esclusiva modalità di guida Sport Mode introdotto per la prima volta, design GR dedicato per la griglia e per gli interni.

Debutta la versione GR Sport

Il nuovo listino prezzi

Non si registrano rivoluzioni, almeno per quanto riguarda la cifra di attacco. Che cresce di poco più di un centinaio di euro (37.450 euro anziché 37.300 euro). Corolla Cross Hybrid 200, d'ora in avanti, solo negli allestimenti top (ecco perché parte da più in alto). Sotto, il listino completo (al netto delle promozioni).

Toyota Corolla Cross 2025 da 37.450 euro

Hybrid 140 Hybrid 200 Hybrid 200 AWD-i Base 37.450 euro Icon 40.000 euro Premium 44.000 euro 46.500 euro GR Sport 45.000 euro 47.500 euro

Visita il car configurator Toyota per un doppio check delle cifre riportate sopra. A breve, nel sistema, entra anche lei.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/09/2025