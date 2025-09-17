L'offerta del giorno

Incentivi su Toyota EV e IBRIDE: quale modello è in sconto di 8.000 euro

Avatar di Lorenzo Centenari, il 17/09/25

Bonus generoso, ma su Yaris e Yaris Cross Hybrid che sconto si applica?

Bonus generoso e "democratico", ma su Yaris e Yaris Cross Hybrid che sconto si applica, davvero? Ecco le cifre precise

Non di sole elettriche vive il mercato (anzi, tutt'altro) e fu così che un grande Costruttore, che è Toyota, anticipò incentivi non solo alle elettriche, ma anche alle proprie ibride, che sono il suo fiore all'occhiello.

Incentivi da 4.000 a 8.000 euro su modelli EV, ma anche su modelli Plug-in Hybrid (PHEV) e Full Hybrid (HEV), si legge sul sito web Toyota

Toyota Yaris Cross MY25

Ok, ma ora noi vorremmo sapere quali sconti, di preciso, vengono applicati su ogni singolo modello, giusto? 

Quale Toyota in sconto di 8.000 euro

La Toyota che a settembre 2025 riceve un ecobonus di 8.000 euro tondi tondi è - indovina? - un'elettrica.

Cioè Toyota bZ4X, che in edizione top di gamma (bZ4X Premium 4WD) costa quindi 44.800 euro, anziché 52.800 euro come da listino. 

Nuova Toyota bZ4X 2025

A differenza degli incentivi statali, il bonus Toyota è legato alla rottamazione di un usato di qualunque genere (omologazione da Euro 0 a Euro 6) e prescinde sia da limitazioni di reddito (ISEE), sia di area geografica di residenza. Un problema in meno, anzi tre.

Quali Toyota in sconto a meno di 8.000 euro

Il SUV elettrico (nella sua versione più lussuosa) è l'unica Toyota che beneficia del bonus maximus. Tutti gli altri modelli elettrificati sono in promozione, ma a condizioni leggermente meno favorevoli. Ma sempre appetitose.

Alcuni esempi, nella solita tabella.

Toyota C-HR

  PREZZO DI LISTINOBONUS TOYOTAPREZZO PROMOZIONALE
Toyota Yaris Hybrid 115 Active 24.550 euro 4.600 euro 19.950 euro
Toyota Yaris Hybrid 130 Lounge 29.750 euro 4.800 euro 24.950 euro
Toyota Yaris Cross Hybrid 115 Active 28.750 euro 4.800 euro 23.950 euro
Toyota C-HR 2.0 PHEV Active 36.900 euro 4.450 euro 32.450 euro
Toyota bZ4X Pure 42.500 euro 4.000 euro 38.500 euro

Così è più chiaro, vero? Tieni visitata la sezione promozioni del sito web ufficiale di Toyota, non vuoi mai che cambi nel frattempo qualche cifra. In meglio, o in peggio.

Vedi anche