"Casino" incentivi, mette ordine BYD. Come ricevere lo sconto maxi

Attorno agli incentivi auto regna (come sempre) il caos? C'è chi taglia la testa al toro, come BYD, e taglia i prezzi di sua iniziativa. Sconti di una taglia forte: fino a 10.000 euro, non esattamente spiccioli.
Giocando sull'equivoco incentivi si-no-forse, l'iniziativa “CASI-NO Incentivi Statali” confezionata dal marchio cinese nasce proprio con l’obiettivo di mettere il turbo alla vendita di auto elettri...ficate (le sue) e al tempo stesso contribuire, come recita una nota BYD, ''ad accelerare il processo di sostituzione dei veicoli più inquinanti, favorendo la diffusione di auto a zero o basse emissioni''.
BYD e la campagna pre-ecobonus 2025
La democratica campagna ''anti casino'' BYD prevede dunque il riconoscimento di un bonus economico fino a 10.000 euro sull’acquisto di un nuovo modello full electric, ma anche ibrido plug-in. A fronte, come da incentivi pubblici di (ancora ipotetica) futura introduzione, della rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 5.
Nessun limite di reddito ISEE, nessun complesso meccanismo di prenotazioni, infine niente fondi a esaurimento. Bene, quali sconti e su quali modelli, per essere più precisi? E quale BYD riceve i (quasi) 10.000 euro? Un modello 100% elettrico o per caso...
Gli incentivi BYD modello per modello
Ecco uno specchietto per una consultazione rapida, con qualche esempio.
|Prezzo di listino
|Bonus BYD
|Prezzo finale
|BYD Atto 2 Boost 45 kWh
|31.990 €
|5.300 €
|26.700 €
|BYD Dolphin Design 60 kWh
|35.790 €
|5.480 €
|30.310 €
|BYD Atto 3 Design 60 kWh
|40.790 €
|8.430 €
|32.360 €
|BYD Seal U Design 87 kWh
|45.890 €
|5.940 €
|39.950 €
|BYD Seal U DM-i Design AWD
|47.800 €
|9.850 €
|37.950 €
|BYD Seal Excellence 83 kWh AWD
|49.390 €
|6.420 €
|42.970 €
|BYD Sealion 7 Excellence 91 kWh AWD
|57.390 €
|8.470 €
|48.920 €
Quindi è BYD Seal U DM-i, il SUV ibrido plug-in, e non una full electric, a godere delle agevolazioni maggiori. Strategia.
BYD Seal U Plug-in, sconto fino a 10.000 euro
L’iniziativa si rivolge sia a clienti privati, sia alle imprese individuali (partite IVA).
Lo sconto (maggiore sugli allestimenti top di gamma), si applica indipendentemente dalla modalità di acquisto (finanziamento con o senza anticipo, in contanti, etc.).
Salvo proroghe, l’offerta è valida sino al 30 settembre 2025 presso tutti i concessionari della rete vendita BYD.
