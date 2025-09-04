L'offerta del giorno

"Casino" incentivi, mette ordine BYD. Come ricevere lo sconto maxi

Avatar di Lorenzo Centenari, il 04/09/25

5 ore fa - Quale modello prende il bonus BYD di 10.000 euro e a quali condizioni

In attesa degli incentivi statali, il brand cinese spinge le sue EV (e non solo). Quale modello prende il bonus BYD di 10.000 euro

Attorno agli incentivi auto regna (come sempre) il caos? C'è chi taglia la testa al toro, come BYD, e taglia i prezzi di sua iniziativa. Sconti di una taglia forte: fino a 10.000 euro, non esattamente spiccioli.

Giocando sull'equivoco incentivi si-no-forse, l'iniziativa “CASI-NO Incentivi Statali” confezionata dal marchio cinese nasce proprio con l’obiettivo di mettere il turbo alla vendita di auto elettri...ficate (le sue) e al tempo stesso contribuire, come recita una nota BYD, ''ad accelerare il processo di sostituzione dei veicoli più inquinanti, favorendo la diffusione di auto a zero o basse emissioni''.

BYD e la campagna pre-ecobonus 2025

La democratica campagna ''anti casino'' BYD prevede dunque il riconoscimento di un bonus economico fino a 10.000 euro sull’acquisto di un nuovo modello full electric, ma anche ibrido plug-in. A fronte, come da incentivi pubblici di (ancora ipotetica) futura introduzione, della rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 5.

BYD Atto 2

Nessun limite di reddito ISEE, nessun complesso meccanismo di prenotazioni, infine niente fondi a esaurimento. Bene, quali sconti e su quali modelli, per essere più precisi? E quale BYD riceve i (quasi) 10.000 euro? Un modello 100% elettrico o per caso...

Gli incentivi BYD modello per modello

Ecco uno specchietto per una consultazione rapida, con qualche esempio.

  Prezzo di listinoBonus BYDPrezzo finale
BYD Atto 2 Boost 45 kWh 31.990 € 5.300 € 26.700 €
BYD Dolphin Design 60 kWh 35.790 € 5.480 € 30.310 €
BYD Atto 3 Design 60 kWh 40.790 € 8.430 € 32.360 €
BYD Seal U Design 87 kWh 45.890 € 5.940 € 39.950 €
BYD Seal U DM-i Design AWD 47.800 € 9.850 € 37.950 €
BYD Seal Excellence 83 kWh AWD 49.390 € 6.420 € 42.970 €
BYD Sealion 7 Excellence 91 kWh AWD 57.390 € 8.470 € 48.920 €

Quindi è BYD Seal U DM-i, il SUV ibrido plug-in, e non una full electric, a godere delle agevolazioni maggiori. Strategia.

BYD Seal U Plug-in, sconto fino a 10.000 euro 
L’iniziativa si rivolge sia a clienti privati, sia alle imprese individuali (partite IVA).

Lo sconto (maggiore sugli allestimenti top di gamma), si applica indipendentemente dalla modalità di acquisto (finanziamento con o senza anticipo, in contanti, etc.).

Salvo proroghe, l’offerta è valida sino al 30 settembre 2025 presso tutti i concessionari della rete vendita BYD.

Visita il sito web ufficiale BYD, è il momento giusto.

