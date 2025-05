Nuova Toyota Corolla Cross: il SUV si rifà il look e arriva anche in versione sportiva

La Toyota Corolla Cross (leggi la prova di Toyota Corolla Cross AWD-i) non è il tipo di SUV che accende l'immaginazione o fa battere il cuore, ma gli aggiornamenti apportati per il modello 2026 contribuiscono a conferire un tocco di personalità in più. Oltre a introdurre una serie di novità per tutta la gamma, la casa giapponese ha aggiunto un inedito allestimento GR Sport, (guarda in video la Toyota GR Corolla) che regala un po' di muscoli allo sport utilty, anche se purtroppo non si tratta di un modello Gazoo Racing vero e proprio.

La Corolla Cross aggiornata introduce novità di rilievo a livello estetico, funzionale e tecnologico, pur mantenendo inalterata la sua filosofia progettuale. Ma entriamo più nel dettaglio.

Nuova Toyota Corolla Cross: il SUV compatto aggiorna il design e gli interni

Il frontale adotta una nuova griglia a nido d’ape e fari dal design più affilato. Nei modelli di fascia alta è presente anche una barra luminosa a LED. Al posteriore, piccoli accorgimenti aerodinamici sono stati applicati ai fanali, ora dotati di alette integrate.

Nuova Toyota Corolla Cross: i cerchi in lega da 19'' della versione GR Sport

Tutta la gamma riceve nuovi cerchi in lega da 18 pollici, mentre l’allestimento GR Sport monta cerchi neri da 19 pollici e introduce elementi stilistici esclusivi come il paraurti dedicato e la tinta Storm Grey.

All'interno, la Toyota Corolla Cross propone un abitacolo rivisitato con l’introduzione di una console centrale più ampia, un nuovo selettore del cambio e comandi aggiornati.

Nuova Toyota Corolla Cross: l'abitacolo con plancia digitale e inediti comandi

Plancia con due display

Migliorano anche le dotazioni digitali, con un display da 10,5'' per l’infotainment e uno schermo da 12,3'' per il quadro strumenti.

Le principali novità introdotte:

Griglia frontale ridisegnata e fari aggiornati

Fanali posteriori con inserti aerodinamici

Nuovi cerchi in lega da 18 e 19 pollici

Display da 10,5'' e quadro strumenti da 12,3''

Ricarica wireless per smartphone

Modalità di guida aggiuntive: Sport e Snow Extra

Sotto il profilo tecnico, la nuova Toyota (qui, il sito ufficiale di Toyota Italia) offre due motorizzazioni elettrificate già conosciute: la Hybrid 140, con un quattro cilindri 1.8 litri abbinato a un motore elettrico per una potenza combinata di 138 CV, e la Hybrid 200, con un 2.0 litri e un’unità elettrica che insieme sviluppano 194 CV. Nessun cambiamento di rilievo rispetto alle versioni precedenti, ma Toyota afferma di aver lavorato per rendere la guida più fluida e confortevole.

Nuova Toyota Corolla Cross: motori ibridi di 1,8 e 2,0 litri per 138 e 194 CV circa

Un allestimento sportivo per il SUV giapponese

La variante GR Sport, sebbene non rappresenti un vero modello Gazoo Racing (qui la prova video della nuova GR Yaris), si distingue per l’aspetto più sportivo e alcune modifiche tecniche. Le sospensioni sono state abbassate di 10 mm e ritarate per una maggiore precisione di guida. Il servosterzo è stato rivisto e ci sono nuovi comandi al volante di serie.

Nuova Toyota Corolla Cross: un dettaglio dei fari a LED, oggi più sottili

Con queste modifiche, Toyota vuole posizionare la nuova Corolla Cross come un SUV più maturo e versatile, adatto sia alla mobilità urbana sia a chi cerca un modello dall’aspetto più dinamico, pur senza rinunciare alla praticità tipica del segmento.

Nuova Toyota Corolla Cross: profili di guida aggiuntivi ''Sport'' e ''Snow Extra''

La casa giapponese non ha ancora fissato una data specifica per il debutto sui mercati internazionali, ma la nuova Corolla Cross potrebbe essere disponibile nelle concessionarie europee entro la metà del 2025. Voi cosa ne pensate del nuovo SUV Toyota? Vi piace questa veste più moderna e sportiva? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/05/2025