La contro-elettrica. Tutti i primati di nuova Toyota Aygo X Hybrid

Si risveglia il sottobosco delle citycar, con nuova Toyota Aygo X siamo già a tre new entry nello spazio di una settimana o poco più.

Tra nuova Aygo X Hybrid, Nissan Micra di nuova generazione e BYD Dolphin Surf, corre tuttavia una differenza enorme. E sta scritta nel nome stesso del veicolo.

Già, nuova Toyota Aygo X, come da nostre proiezioni, non è una citycar elettrica.

Toyota nell'elettrico crede... a metà, e così persegue la sua strategia di elettrificazione soltanto parziale. Nuova Aygo X 2026 volge al full hybrid e colma un vuoto di offerta, essendo l'unica full hybrid della sua categoria.

Toyota Aygo X 2026, la prima volta del full hybrid

Poichè la notizia è di ieri e avrai già letto un po' di cose su di lei, proviamo a parlare di nuova Toyota Aygo X in modo un po' più trasversale. Cioè elencandone le proprietà che ne fanno una citycar più unica che rara. Seguici.

NUOVA TOYOTA AYGO X, RECORD PER RECORD

La versione di Toyota Aygo X mostrata in anteprima mondiale il 2 giugno 2025 rappresenta un'evoluzione della Aygo X in commercio dal 2022. Chiamalo restyling, ma è un restyling dal peso specifico molto elevato.

Toyota Aygo X 2026: cambia fuori e dentro

Il nuovo motore full hybrid

Aygo X 2026 abbandona dunque il propulsore 3 cilindri 1,0 litri a benzina, in favore dello stessa unità full hybrid che già equipaggia Toyota Yaris e Toyota Yaris Cross, in configurazione Hybrid 115.

Vale a dire un sistema che combina:

motore benzina 3 cilindri 1,5 litri da 92 CV;

3 cilindri da 92 CV; motore elettrico da 64 CV;

da 64 CV; batteria a ioni di litio da 1 kWh;

cambio automatico a variazione continua e-CVT.



Toyota Aygo X Hybrid: lo stesso motore di Toyota Yaris Hybrid 115

La potenza di sistema cresce a 116 CV, un aumento sensibile (+44 CV), rispetto ai precedenti 72 CV. Infatti l'accelerazione 0-100 km/h viene sbrigata in soli 10 secondi circa, rispetto ai 14,9 secondi della motorizzazione 1.0 VVT-i.

Migliori performance, ma non solo: calano contemporaneamente anche consumi ed emissioni.

Emissioni CO2 di 86 g/km

Consumi di 4,0 l/100 km (circa)



Ricapitolando, da un punto di vista meccanico / dinamico nuova Toyota Aygo X conquista i seguenti primati:

prima citycar full hybrid di sempre

veicolo full hybrid di dimensioni più piccole di sempre

prima Aygo X senza opzione di cambio manuale

Aygo X più potente di sempre

Aygo X più scattante di sempre

citycar dai consumi di benzina più bassi sul mercato

veicolo non plug-in hybrid dalle emissioni CO2 più basse



Nuova Aygo X è la Aygo X dei record

Ce n'è abbastanza per immaginarsi che al debutto in società, previsto per la fine del 2025, gli showroom Toyota verranno presi d'assalto.

Ma non c'è solo la nuova motorizzazione.

Le dimensioni

Per ospitare il gruppo propulsore ibrido più grande, lo sbalzo anteriore è stato allungato di +76 mm, pur mantenendo lo stesso passo di prima (2.430 mm) e la medesima capacità del bagagliaio (231 litri). Con una lunghezza di 3 metri e 78, nuova Aygo X risulta quindi anche:

il modello della serie Aygo (2005-?) più grande di sempre.



Toyota Aygo X Hybrid: 3,78 metri di lunghezza

Il nuovo look esterno

I centrimetri aggiuntivi non modificano le proporzioni complessive, tuttavia il design evolve.

Tutto nuovo il frontale, con nuovo cofano, nuovi fari e nuova griglia. Nuovi disegni anche per i cerchi da 17 o 18 pollici, a seconda della versione, nuovi infine i motivi bicolore ispirati alle “spezie'':

Cinnamon

Jasmin

Tarragon

Lavandula



Tetto nero a contrasto, oppure l'esclusivo tetto Canvas, che include elementi ispirati alla griglia anteriore, in un esclusivo motivo a scalare.

Senza tema di smentite, sosteniamo che nuova Aygo X è:

la Aygo X più sexy di sempre.



Il tetto Canvas a contrasto

In abitacolo

All'interno, nuovo quadro strumenti digitale da 7 pollici e nuovo pannello dei comandi del climatizzatore, per un'esperienza più.. sofisticata.

Toyota Aygo X Hybrid, gli interni

Il freno di stazionamento elettrico è ora di serie su tutti gli allestimenti, così come le due porte USB-C per la ricarica. Sulle versioni più accessoriate sono disponibili anche la ricarica wireless per smartphone, la chiave digitale, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e la tecnologia nanoeX, per un’aria interna più pulita.

Isoliamo anche qui la conquista principale:

prima Aygo X con cockpit full digital di serie



La piastra per la ricarica wireless (optional)

Assistenza alla guida (ADAS)

La sicurezza è una priorità per tutte le Toyota, grandi e piccole, quindi anche nuova Aygo X beneficia di un pacchetto di assistenza alla guida Toyota Safety Sense dedicato. Pacchetto che include:

Sistema Pre-Collisione (potenziato)

Lane Trace Assist (potenziato)

Road Sign Assist (potenziato)

Arresto di emergenza (nuovo)



Record, qui ne abbiamo? Sì, uno:

prima Aygo X a ricevere aggiornamenti ADAS over-the-air, cioè da remoto.



TOYOTA AYGO X GR SPORT

Last but not least, nuova Aygo X è anche:

la prima Aygo X in variante GR Sport.



Toyota Aygo X Hybrid GR Sport

Un look più grintoso, una guida ancora più coinvolgente.

Ispirata ai team Toyota Gazoo Racing vincitori del Campionato del Mondo, la versione GR Sport si distingue grazie all’esclusiva livrea bi-tone Mustard con cofano nero a contrasto.

La griglia frontale adotta il motivo esclusivo ''G-pattern'' tipico della famiglia GR. Completano il pacchetto esterno i cerchi in lega dedicati GR Sport.

All’interno, dettagli in nero e grigio e ricami con il logo GR contribuiscono a creare un ambiente più frizzante.

Toyota Aygo X Hybrid GR Sport, gli interni

Non solo stile. Aygo X GR Sport è anche più divertente da guidare grazie a:

un set-up dedicato di ammortizzatori e molle (minore rollio);

sterzo elettrico ottimizzato (una risposta più diretta).



Il tutto, assicura Toyota, senza compromettere il comfort di guida in città.

AYGO X HYBRID: QUANDO ESCE, QUANTO COSTA

Nuova Toyota Aygo X Hybrid sarà in vendita in Europa a partire dalla fine del 2025.

Prezzi ancora sconosciuti, ma il sospetto è quasi una certezza (e questa è l'unica notizia negativa): dai 21.000 euro in su. Questo fa di lei:

la Toyota Aygo X più cara di sempre.



VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 03/06/2025