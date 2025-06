Toyota Land Cruiser: debutta entro fine anno il mild-hybrid Diesel 48V

Proprio come vi avevamo anticipato, Toyota Land Cruiser - finora proposto in Italia solo in versione Diesel - guadagna nel 2025 un nuovo motore a gasolio con sistema mild-hybrid a 48V, che promette ''prestazioni più fluide e confortevoli sia su strada sia in fuoristrada''.

Vista frontale della Toyota Land Cruiser Hybrid 48V

Il nuovo Toyota Land Cruiser Hybrid utilizza lo stesso propulsore diesel elettrificato del pickup Toyota Hilux mild-hybrid lanciato all'inizio di quest'anno, che combina un motore da 2,8 litri a quattro cilindri con un cambio automatico a 8 rapporti e un motogeneratore elettrico, alimentato da una batteria al litio da 48V.

Il motogeneratore ricarica la batteria nei rallentamenti e provvede alla funzione Start&Stop al semaforo in modo più fluido del normale motorino di avviamento. Inoltre contribuisce anche alla spinta del veicolo con una potenza fino a 16 CV e 65 Nm di coppia, per fornire una risposta più pronta e incisiva dell'acceleratore. Scopri le differenze tra i vari tipi di ibrido nella nostra guida.

Toyota afferma che questa configurazione occupa meno spazio rispetto al sistema full-hybrid utilizzato su Yaris, C-HR e Prius, il che significa che non è stato necessario modificare in modo significativo né la carrozzeria né la trasmissione del Land Cruiser.

Il posteriore della Toyota Land Cruiser Hybrid 48V 2025

Resiste all'acqua per affrontare i guadi

''Il sistema non compromette in alcun modo la capacità del Land Cruiser di operare in condizioni estreme e su terreni accidentati'', ha dichiarato Toyota, sottolineando che il motogeneratore, posizionato in alto e impermeabilizzato, consente comunque al veicolo di guadare corsi d’acqua profondi fino a 700 mm.

La nuova Toyota Land Cruiser è stata presentata a fine 2024 ed è allestita sulla nuova piattaforma Toyota New Global Architecture con telaio a longheroni, che assicura una robustezza ancora maggiore che in passato, garantendo nel contempo un comportamento composto e rassicurante su strada.

La tecnologia mild-hybrid della Toyota Land Cruiser 48V non pregiudica i guadi

Tutti i modelli Land Cruiser europei adotteranno il sistema ibrido a 48 V. Gli ordini sui mercati nazionali saranno aperti a breve e i primi modelli dovrebbero essere disponibili per i clienti a partire dalla fine dell'anno.

I prezzi per l'Italia non sono ancora stati annunciati, ma l'attuale Land Cruiser è in vendita a partire da 84.000 euro: difficile pensare che la nuova versione mild-hybrid 48V possa costare meno di quella con il Diesel tradizionale.

La Toyota Land Cruiser Diesel attacca a 84.000 euro: il prezzo della mild-hybrid non sarà lontano

Qual è il motore della Toyota Land Cruiser 48V?

Toyota Land Cruiser 48V utilizza un motore da 2,8 litri Diesel a quattro cilindri abbinato a un sistema mild-hybrid a 48V.

Quali sono i vantaggi del sistema mild-hybrid 48V?

Il sistema garantisce un'accelerazione più fluida, maggiore efficienza nei consumi e supporto durante la guida in fuoristrada, senza compromettere le capacità off-road.

Il Land Cruiser 48V può guadare fiumi?

Sì, il motogeneratore elettrico è impermeabilizzato e montato in alto, nel vano motore, consentendo al veicolo di affrontare guadi profondi fino a 700 mm.

Cosa cambia rispetto al modello precedente?

La nuova versione adotta una motorizzazione mild-hybrid. La Casa non dichiara altre variazioni a un modello presentato alla fine del 2024. Scopri di più sulla pagina ufficiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/06/2025