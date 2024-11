Pick-up or not pick-up? Land Cruiser ROX, mai dire mai. Video anteprima

Apre a Las Vegas SEMA Show 2024, la tradizionale fiera USA dedicata all'aftermarket, e una concept car attira l'attenzione. Perché è un concept che ha l'aria dell'anteprima di un'auto di serie, e non di un concept destinato ad essere dimenticato in fretta. Si chiama Toyota Land Cruiser ROX e consiste in una variante pick-up senza tetto dell'iconico off-raod giapponese. Sotto, intanto, una video preview nella quale si parla della genesi.

ENDORSEMENT Toyota stessa e il suo Centro design USA Calty descrivono il ROX, sigla che sta per Recreation Open eXperience, come una ''combinazione perfetta di robustezza e libertà all'aria aperta'', che offre ''una nuova esaltante interpretazione di Land Cruiser'' e che (ecco il punto) ''può essere facilmente immaginato come un futuro modello di produzione''. Non è una conferma, è semmai un indizio che Toyota, all'idea di produrre Land Cruiser pickup, non ha affatto chiuso la porta.

Land Cruiser ROX ''from concept to reality''? Chissà

(IR)REALTÀ Trascurando alcuni dettagli selvaggi come il tetto scorrevole, la mancanza di finestrini laterali, i paraurti in acciaio e le enormi ruote fuoristrada, il ROX include in effetti anche caratteristiche di un possibile modello di produzione. Tipo il portellone posteriore con porta-ruota di scorta personalizzato (vedi gallery): originale, ma realizzabile. O tipo la struttura rinforzata, così da mantenere la rigidità nonostante il design senza tetto: uno sforzo ingegneristico notevole, per essere un semplice concept, no? Altro video di approfondimento.

ANTI WRANGLER? Se Toyota convertisse la showcar in modello di serie, non sarebbe l'unico pick-up basato su Land Cruiser. Varianti pick-up ne esistono da anni, vedi Land Cruiser Serie 70, in circolazione dal 1984 e ancora nel 2024 offerto in configurazioni pick-up a cabina singola e doppia, anche se solo in mercati come l'Australia. Tuttavia, un pick-up basato sul ROX sarebbe una bestiolina ancora più speciale, e non solo a causa del look. Poggiando su un robusto telaio a longheroni anziché su piattaforma monoscocca, come nel caso di Honda Ridgeline e Hyundai Santa Cruz (le sue possibili rivali sul mercato USA), si ritaglierebbe una nicchia a parte. La configurazione ''open top'' la schiererebbe in competizione, invece, con le versioni cabriolet di Jeep Wrangler e Ford Bronco. Le speranze che il ROX sbarchi in Europa, tuttavia, sarebbero comunque modeste (ora ce l'hai a morte con noi altri, vero?).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/11/2024