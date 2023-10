Land Cruiser Se Concept, avvisaglie di rivoluzione elettrica

È il patriarca della gamma SUV Toyota ed è anche uno dei pochi SUV Toyota a non avere ancora sperimentato il brivido dell'elettrificazione, né quella totale, né parziale. In futuro, tuttavia, pure Land Cruiser - se non vuole essere ''licenziato'' - dovrà collegarsi ad una presa di ricarica. Della pletora di concept car Toyota al Japan Mobility Show 2023 (ex Tokyo Motor Show), fa dunque parte anche un prototipo che di un Land Cruiser alla spina anticipa almeno il design. Chiamiamola col suo nome e cognome: Toyota Land Cruiser Se.

Toyota Land Cruise Se Concept, primi indizi di una ''Land'' EV

EV LAND Non è che il Costruttore ne dettagli tutti i minimi particolari: non sappiamo, per esempio, quale gruppo propulsore e quale genere di batteria lo muovano. Toyota si limita a descrivere Land Cruiser Se come una concept 4x4 a sette posti che offre ''prestazioni di guida a coppia elevata uniche per i BEV''. È probabile che si trasformerà in un modello di serie, da lanciare a tempo debito (2025?) parallelamente a Land Cruiser convenzionale, in vendita a partire dal 2024.

Nuova Toyota Land Cruiser (2024), quella con motore diesel

OFFROAD DNA Misurando 5.150 mm di lunghezza, 1.990 mm di larghezza e 1.705 mm di altezza, Land Cruiser Se è più lungo e più largo – ma leggermente più basso – di Land Cruiser di nuova generazione. Sia le differenti proporzioni, sia la linea del tetto più spiovente e il montante C oscurato, ne fanno un SUV più elegante della controparte termica. Sembra inoltre che la vettura sia dotata di ruote di grandi dimensioni, calzate con pneumatici adatti alla strada più che al fuoristrada: a scanso di equivoci, Toyota sostiene che la carrozzeria monoscocca offrirà comunque ''una manovrabilità altamente reattiva e sicurezza nell'affrontare terreni difficili''.

Land Cruise Se Concept, full electric e di design più filante

SILENZIO IN SALA Anche nell’era elettrica, insomma, Land Cruiser rimarrà il riferimento tra i 4x4 di Toyota. Ma esprimerà anche maggiori comfort e versatilità, grazie a ''un abitacolo spazioso e silenzioso durante la guida in aree urbane”. Oltre a Land Cruiser full electric, al Tokyo Motor Show (26 ottobre - 5 novembre 2023) Toyota sforna una marea di concept: tra i quali (vedi foto sotto) anche un pick-up elettrico di medie dimensioni (EPU concept). Tesla Cybertruck ha fatto scuola.

Toyota ECU Concept

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/10/2023