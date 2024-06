Ma veramente? C'è una Toyota GR Yaris con mille cavalli!

Lo scorso anno, senza nemmeno avere tutta la potenza dell'ultimo upgrade, la Toyota GR Yaris dell'australiana LamSpeed Racing aveva fermato il cronometro sul quarto di miglio a 9,8 secondi: tempo record per il modello (guarda il video qui sotto). Ora però la stessa officina di tuning dichiara di aver alzato ancora l'asticella, ottenendo al banco una potenza (all'albero) di ben mille cavalli!

POTENZA QUADRUPLICATA La misurazione è stata fatta ai mozzi ruota, quindi a valle della trasmissione, e ha dato al banco dinamometrico una lettura di 887 CV a 8.730 giri e 776 Nm a 7.700 giri, che stimando una perdita tra l'albero motore e i mozzi dell'11,3% riconduce appunto a una potenza massima di 1.000 CV. Che salto rispetto ai 260 CV erogati dal tre cilindri di 1,6 litri G16E-GTS in configurazione originale!

TOO MUCH TO HANDLE? Certo, come si vede dal grafico della rullata, che LamSpeed Racing ha condiviso su Facebook, la vera entrata in coppia è a 4.200 giri: del resto da un'auto pensata per gare di accelerazione e time attack nessuno si aspetta l'erogazione di una normale citycar. Notevole che da 7.000 giri in su la pressione di sovralimentazione si mantenga sui 50 psi. Vedremo sul campo se tutto questo non pregiudicherà l'affidabilità del propulsore. E se tutta quella cavalleria si riesca davvero a sfruttare: guardate il video del time attack con il motore precedente - meno potente - e ditemi voi se non sembra che il pilota non ci provi neanche a tirare le marce basse in uscita di curva.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2024