GR Yaris WRC Edition, i nuovi driving mode by Kalle e Sebastien

Da nuova Toyota GR Yaris a una nuova GR Yaris ''special'', anzi due, il passo è breve. D'altra parte, con il Rallye Monte-Carlo (25-28 gennaio) che è già in corso, perché attendere? Dedicate all'otto volte campione WRC Sebastien Ogier e all'iridato 2022 e 2023 Kalle Rovanpera, la coppia di nuove GR Yaris ha di speciale sia lo stile, sia anche lo stile di guida. Sì, ancor più speciale di GR Yaris ''basic''. Wow. Entrambe sono infatti equipaggiate della versione aggiornata (con 276 CV e 390 Nm) del motore turbo a 3 cilindri da 1,6 litri, oltre a un cambio manuale a 6 marce. Ma in entrambe le versioni, le impostazioni Gravel e Track vengono sostituite con configurazioni adattate alle preferenze del rispettivo ''padrino''. Per caso avete un dejavù? Sfoglia la gallery per uno zoom sugli accessori.

GR Yaris Ogier Edition ottiene due nuove modalità di controllo del sistema di trazione integrale, chiamate ''Morizo'' e ''Seb''. Le impostazioni ''Morizo'' sono le preferenze del presidente di Toyota Akio Toyoda, alias Morizo: si dice siano calibrate per fornire ''tempi di gara costanti''. La modalità ''Seb'' attiva invece i parametri specificati da Ogier, che ha vinto due dei suoi otto titoli WRC proprio con una Yaris. Toyota sostiene che questa configurazione distribuisce più coppia all'asse posteriore, rendendo più facile l'oscillazione del retrotreno e restituendo al guidatore una sensazione migliore alle velocità più elevate.

GR Yaris Ogier Edition, look esterno

DESIGN Visivamente, la Ogier Edition ottiene un nuovo design con spoiler posteriore in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP), decalcomanie Toyota Gazoo Racing sulle porte e un logo ''Ogier Edition'' sul portellone, insieme a flash con i colori nazionali francesi sulla griglia del radiatore e cerchi in lega da 18 pollici. La stessa livrea si estende all'abitacolo, con cuciture rosse, bianche e blu sul volante. Non manca una targa commemorativa sul lato passeggero del quadro strumenti. Ah, la guida a destra? Perché sono le versioni con specifiche per il Giappone.

GR Yaris Ogier, gli interni

Da par suo, GR Yaris Rovanpera Edition si distingue per una finitura in vernice tricolore creata dal designer del casco del pilota, oltre agli adesivi della vittoria WRC sulle ali anteriori, i loghi Gazoo Racing sulle porte e un badge ''Rovanpera Edition'' sul bagagliaio. La cabina presenta cuciture blu e grigie, per abbinarsi alla bandiera del Paese natale di Rovanpera, la Finlandia, oltre a una targa commemorativa.

GR Yaris by Kalle Rovampera, gli esterni

DRIVING MODE Le modifiche tecniche all'edizione Rovanpera comprendono una modalità ''Donut'', che fornisce un flusso di coppia costante, ma più elevato alle ruote posteriori, e una modalità ''Kalle'', che utilizza un differenziale posteriore a velocità costante e i differenziali anteriore e posteriore Torsen per facilitare la deriva del posteriore quando si entra in curva.

GR Yaris Rovampera, gli interni

ULTRA LIMITED EDITION

Toyota afferma che ''i dettagli sugli ordini e sulle vendite sui mercati europei saranno annunciati in un secondo momento dai distributori nazionali'', ma ha già rivelato che le due edizioni saranno prodotte ''in numero strettamente limitato''. Ciò probabilmente significa che solo una manciata di esemplari raggiungeranno - forse - gli showroom italiani. Sul prezzo, mah, aspettiamoci cifre nell'ordine dei 60.000 euro. Puoi rimanere aggiornato consultando il sito web Toyota.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/01/2024