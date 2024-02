Nuova Toyota GR Yaris costa più di 100.000 euro in Francia. E in Italia?

Rivelatasi un grande successo commerciale fin dal suo primo lancio sul mercato avvenuto nel 2020, la Toyota GR Yaris in versione 2024 è chiamata a prolungare i fasti di un'auto divenuta grande protagonista anche nel mondiale WRC, dove ha conquistato vittorie e titoli a ripetizione. Ora anche i più entusiasti appassionati di questa sportiva compatta e prestazionale dovranno però, perlomeno in Francia, pensarci due volte prima di acquistarla: oltralpe, infatti, alcune versioni della GR Yaris hanno visto il loro prezzo schizzare addirittura oltre quota 100.000 euro.

Toyota Yaris GR: ecco il MY2024

EMISSIONI DORATE Alla base di questa cifra folle c'è la tassa sulle emissioni imposta dal governo francese e che andrà a colpire in maniera particolarmente dura proprio il gioiellino di casa Toyota. La vettura derivata dai rally nella sua versione GR ha un motore turbo particolarmente potente che sulla versione 2024 è stato portato a 280 CV. Di conseguenza le emissioni si pongono su livelli piuttosto elevati: 190 grammi di CO2 per chilometro per il modello con cambio manuale e 210 grammi per chilometro per il modello con cambio automatico. Per dati simili la tassa prevede ''punizioni'' molto salate, pari rispettivamente a 45.990 e 60.000 euro. Quest'ultimo è il massimo assoluto e scatta automaticamente per tutti i modelli che superano i 193 grammi di CO2 per chilometro.

Toyota GR Yaris: il motore tre cilindri ha 280 CV

PREZZO RADDOPPIATO Queste cifre aggiuntive come detto penalizzano particolarmente un modello come la GR Yaris che di fatto vede raddoppiare il proprio prezzo in Francia, mentre fortunatamente questa follia non coinvolgerà il mercato italiano. La versione manuale parte a listino da 46.300 euro, mentre quella con cambio automatico da 48.800. Esborsi di per sé già importanti, sebbene si stia parlando di una vettura speciale derivata dai rally. Con l'aggiunta delle tasse sopracitate, però, si raggiungono cifre davvero esagerate: oltre 92.000 euro per la versione con cambio manuale e addirittura 108.800 per quella con cambio automatico. Nonostante questo spaventoso rincaro, al momento sono 300 i modelli che sono stati assegnati da Toyota al mercato francese.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/02/2024