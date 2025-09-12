Video

Toyota GRMN Corolla: la hot-hatch estrema si avvicina al debutto, ma è davvero lei? (video)

Avatar di Alessandro Perelli, il 12/09/25

3 ore fa - La sportiva giapponese avvistata in versione quasi definitiva?

Il prototipo della Toyota GRMN Corolla visto in alcuni video sui social mostra soluzioni estreme tra aerodinamica, carbonio e interni racing

La Toyota GR Corolla (qui in video la GR Corolla) è un'impressionante hot-hatch, ma la casa giapponese sembra avere in agenda una variante ancora più estrema. Un prototipo GRMN è stato avvistato al Nürburgring nell'autunno del 2024 e sembra che il modello sia quasi pronto a festeggiare il suo debutto. Ma andiamo con ordine.

Il video dai social

Innanzitutto, se le foto e i video emersi da quello che sembra un evento organizzato presso un concessionario sono reali, ebbene ci mostrano una berlina estrema con appendici aerodinamiche e caratteristiche tecniche da vera race replica. Ma guardiamo la prima clip, che arriva dalla pagina YouTube di CarQuicks (guarda la pagina YT di CarQuicks).

Sembra una GR con i muscoli

Avete visto? Pur in un contesto quantomeno ''originale'', sembra che la hot-hatch sia proprio una Corolla super palestrata dove ogni dettaglio, seppur camuffato, appare costruito in funzione delle performance.

Toyota GRMN Corolla: la grande ala posteriore fissa in fibra di carbonio 

DESIGN E AERODINAMICA

La compatta ad alte prestazioni appare ben più aggressiva rispetto alla già sportiva GR Corolla. L’auto presenta diversi aggiornamenti incentrati sulla leggerezza e sulla deportanza:

  • Cofano ventilato in fibra di carbonio
  • Prese d’aria aggiuntive sopra e dietro i parafanghi
  • Ruote leggere in finitura bronzo con pinze rosse
  • Diffusore posteriore più aggressivo
  • Ala in fibra di carbonio e scarico a tre terminali

Questi elementi evidenziano un approccio ancora più radicale alla filosofia delle hot-hatch. Dopo una rapida occhiata da fuori, possiamo gettare lo sguardo anche in abitacolo con alcuni fermo immagine per scovare l'indizio giusto e riconoscerla.

INTERNI IN STILE RACING

Avete notato il logo alla base della leva del cambio? GRMN è in bella mostra... Ma dalle foto si può andare oltre e scopriamo che l'abitacolo adotta sedili sportivi leggeri rivestiti in pelle e microfibra, materiali che si ritrova anche sul volante. La leva del cambio ci mostra che la sportiva adotta una trasmissione a 6 marce, soluzione che predilige la guida ''vecchia maniera'', per la massima connessione uomo/macchina.

Toyota GRMN Corolla: un dettaglio del volante in pelle scamosciata e della plancia

PRESTAZIONI DA SUPERCAR

La GR Corolla 2025 offre già un tre cilindri turbo da 1.6 litri con 300 CV e trazione integrale, capace di 0-100 km/h in 4,9 secondi. La GRMN Corolla, con soluzioni di alleggerimento e affinamenti tecnici, promette prestazioni superiori e un comportamento dinamico ancora più estremo.

Non resta che aspettare altre notizie da Toyota (guarda la homepage di Toyota Italia), ma se l’auto dovesse essere confermata siamo certi che farà battere i cuori di tanti appassionati. Voi cosa ne pensate di questa nuova hot-hatch Toyota? Fatecelo sapere.

Vedi anche