Nuova Volkswagen T-Cross 2024: porte aperte nel weekend

Oltre 100.000 esemplari venduti in tre anni, di cui quasi 22.000 nel 2023: Volkswagen T-Cross è decisamente apprezzato tra i B-SUV, sempre in top-ten nelle classifiche di vendita (dati UNRAE). Per il 2024 si regala un facelift che ne rinfresca l'immagine, aggiornando il design dei fascioni, i materiali degli interni e l'infotainment: per vederlo da vicino, l'appuntamento è nel weekend di sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024, quando nelle concessionarie Volkswagen italiane si terrà il ''porte aperte'' dedicato al nuovo modello.

Nuova Volkswagen T-Cross 2024, volante e infotainment

MOTORI, PREZZI, RATE Lato motori, l'offerta prevede due turbo benzina 1.0 TSI, da 95 o 115 CV, con quest'ultimo proposto anche con cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. I prezzi partono da 26.200 euro ed è prevista una formula finanziaria chiamata Progetto Valore Volkswagen (PVV) che permette di avere la nuova T-Cross nel secondo livello di allestimento Edition Plus (con cerchi in lega da 17'', retrocamera e sistema keyless) con 4.600 euro di anticipo e 35 rate mensili da 149 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,09%). L’offerta include una percorrenza di 30.000 km con l'estensione di garanzia Extra Time di 2 anni o fino a 80.000 Km. Per tutti i dettagli su allestimenti, prezzi e dotazioni, leggete la nostra guida all'acquisto sulla nuova Volkswagen T-Cross 2024.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/02/2024