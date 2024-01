Nuova T-Cross Edition Plus, perché (Volkswagen dice che) conviene

Chi avesse esplorato di recente il sito web Volkswagen, già avrà almeno in parte familiarizzato con la nuova linea allestimenti che interessa, in modo trasversale, l'intera offerta di SUV, da Taigo a Tiguan, passando per T-Roc (e presto, anche nuova T-Cross), oltre a Polo e a Touran. Si chiama Edition Plus ed è una versione speciale che si piazza a metà strada tra la ''base'' ed il cuore di gamma. Ma quanto è speciale, per davvero? Ecco, in estrema sintesi, perché (e quanto) conviene.

SOTTO LA LENTE Nel descrivere il nuovo equipaggiamento, Volkswagen sottolinea come la versione speciale Edition Plus permetta di ottenere ''un pacchetto di contenuti di alto valore, a un prezzo di appena 200 euro in più rispetto all’allestimento Life'' (o Business, nel caso di Touran). Che inoltre, ''il risparmio per i clienti raggiunge i 4.800 euro'' (su nuova Tiguan). Grazie alla migliore dotazione di serie, infine, aumenta il valore residuo e - in caso di finanziamento Progetto Valore Volkswagen - si abbassa la rata mensile rispetto a quella delle versioni Life con pari equipaggiamento. Conclusione: in linea di massima, la versione speciale conviene. Non si scambi, tuttavia, il ''vantaggio cliente'' con un vero e proprio ''sconto'' in senso classico: il risparmio citato dalla Casa si riferisce al risparmio sul prezzo della somma dei singoli accessori contenuti nel pacchetto. Ora, i modelli nel dettaglio.

VW T-Cross 2024

T-CROSS EDITION PLUS In arrivo nei concessionari nel mese di febbraio, in configurazione Edition Plus nuova T-Cross aggiunge alle dotazioni dell’allestimento Life i cerchi in lega da 17 pollici, la vernice metallizzata, i finestrini posteriori oscurati, inoltre apertura/chiusura porte e avviamento senza chiave Keyless, telecamera di retromarcia Rear View, infine Light & Vision Pack Plus (specchietto retrovisore interno fotosensibile, sensore pioggia per tergicristalli e sistema di spegnimento automatico abbaglianti Light Assist). Il ''vantaggio'' (vedi sopra) ammonta a 2.100 euro sul listino e a circa 80 euro sulla rata mensile (con finanziamento a 36 mesi).

VW Polo Edition Plus

POLO EDITION PLUS Aggiunge alla Life la telecamera di retromarcia Rear View, i finestrini posteriori oscurati e il climatizzatore automatico Climatronic a due zone con comandi touch. Un risparmio di 850 euro sul listino, di circa 30 euro al mese con formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen su 36 mesi.

TAIGO EDITION PLUS Aggiunge alla dotazione di serie di Taigo Life gli stessi accessori che contraddistinguono nuova T-Cross Edition Plus. In questo caso, il risparmio sul prezzo di listino dei singoli accessori è di 2.200 euro e sempre di circa 80 euro al mese sulla rata.

VW Taigo Edition Plus

T-ROC EDITION PLUS Arricchisce l'equipaggiamento di serie Life con cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, finestrini posteriori oscurati, apertura/chiusura porte e avviamento senza chiave Keyless e telecamera di retromarcia Rear View. Un risparmio di 2.600 euro sul listino e di circa 100 euro sulla rata mensile.

VW T-Roc Edition Plus

TIGUAN EDITION PLUS In concessionaria da marzo, in versione Edition Plus nuova Tiguan, per soli 200 euro, aggiunge alla dotazione di serie dell’allestimento Life i cerchi in lega da 17 pollici, la vernice metallizzata, i fari anteriori IQ.Light LED Performance, Comfort Pack e Style Pack. Risparmio di 4.800 euro sul listino o di circa 200 euro sulla rata mensile.

TOURAN EDITION PLUS Aggiunge di serie alle dotazioni dell’allestimento Business: cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, Easy Open & Close Pack, telecamera di retromarcia Rear View, fari anteriori a LED con regolazione dinamica della profondità e luce in curva dinamica, sedili anteriori riscaldabili, antifurto volumetrico con chiusura centralizzata Safe. Risparmio sul prezzo di listino dei singoli accessori di 5.800 euro, di circa 200 euro al mese sulla rata.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/01/2024