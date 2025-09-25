Nuova Jeep Compass Altitude. E il prezzo inizia a scendere

Dopo la serie speciale, aprono gli ordini della versione cuore di gamma. Che è altrettanto completa, ma che costa 2.000 euro in meno

Abbassare le pretese, senza abbassare lo sguardo. Già prenotabile nel super accessoriato allestimento di lancio (First Edition), da settembre 2025 nuova Jeep Compass è in vendita anche in formato Altitude.

Non una vera e propria entry level. Compass Altitude è tutto fuori che essenziale. E parte da una cifra meno cara di 2.000 euro. In attesa di nuove varianti ancora, scendiamo un po' più in dettaglio.

Nuova Jeep Compass Altitude (jeep-official.it)

L'equipaggiamento di serie

Disponibile sia con motorizzazione 1.2 turbo benzina mild hybrid 48 volt (e-Hybrid), sia in edizione 100% elettrica (Full-Electric), Compass Altitude è completa rispettivamente di:

cerchi da 18 pollici (19 pollici la BEV);

(19 pollici la BEV); fari LED ;

; specchietti ripiegabili elettricamente;

sedili con regolazione lombare;

climatizzatore bizona ;

; integrazione wireless per smartphone;

per smartphone; Selec-Terrain con modalità Auto, Sport, Snow e Sand/Mud;

con modalità Auto, Sport, Snow e Sand/Mud; sospensioni posteriori multilink (BEV).



Nuova Jeep Compass Altitude, gli interni (jeep-official.it)

A supporto, un pacchetto ADAS che include Adaptive Cruise Control, Lane Position Assist e guida autonoma di livello 2. Non mancano sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cluster digitale da 10,25” e infotainment da 16”.

Ok, è un po' meno esclusiva della First Edition, che ha cerchi da 20 pollici, fari Matrix LED, griglia luminosa, sedili con inserti in vinile, navigazione integrata, telecamera posteriore, etc. Ma è un bell'accontentarsi.

Listino prezzi e promo

Jeep Compass Altitude ordinabile da settembre 2025 e in concessionaria dal primo trimestre 2026. Ecco i prezzi a confronto con la First Edition.

Altitude First Edition Jeep Compass e-Hybrid 39.900 euro 41.900 euro Jeep Compass Full-Electric 47.900 euro 49.900 euro

Nuova Jeep Compass Altitude da 39.900 euro (jeep-official.it)

Con finanziamento Stellantis e con permuta o rottamazione, Compass e-Hybrid Altitude in promozione a 37.900 euro. Anticipo di 9.549 euro, 35 rate da 249 euro al mese, rata finale residua di 25.306 euro.

Visita il configuratore online di Jeep Official per esplorarla sin nei minimi particolari (e controllare che tutte le cifre siano giuste).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/09/2025