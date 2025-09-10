"Metto in moto col telecomando". Il video è virale, ma il trucco funziona?

Avviare il motore senza salire a bordo? Il tiktoker dice che è possibile (noi non siamo convinti). Vuoi provare? Ecco la procedura

Scrollando si impara. O scrollando vieni preso in giro? Per esempio: hai mai pensato di poter accendere il motore di un veicolo provvisto di avviamento keyless, senza nemmeno salire a bordo?

Beh, noi no. Ma un autoproclamato esperto di TikTok, tale Dom Giovanni (@car_connoisseur), ha sollevato l'attenzione degli utenti automuniti del popolarissimo social media cinese, condividendo un piccolo trucco - un vero e proprio “hack” nascosto - che, a suo dire, le concessionarie dimenticano di rivelare.

Avviamento keyless da remoto: funziona? (foto: Dom Giovanni / TikTok)

Il segreto? Un’operazione apparentemente banale, per il quale è sufficiente un accessorio solo: il classico telecomando/chiave. Funziona così (sostiene l'autore):

premi il tasto “sblocca” una volta

una volta premi il tasto “blocca” due volte, tenendo premuto al secondo colpo



Giovanni testa il trucco su una Porsche, poi con una Mazda, poi su una Mercedes. Dimostrando che funziona in modo universale.



Di sicuro, a funzionare è stato il contenuto caricato su TikTok, che ha accumulato milioni di visualizzazioni.

Ok, ma in fin dei conti, il sistema funziona... o no?

Sfogliando i commenti al video, una parte di automobilisti conferma di aver scoperto una funzione che non conosceva. Altri esprimo la loro frustrazione: non succede niente.

Anche in redazione a Motorbox (non si sa mai) abbiamo accettato la sfida. Risultato? No, nessun miracolo, il motore prosegue a dormire.

Lui dice che funziona, ma alla prova pratica... (foto: Dom Giovanni / Tiktok)

Indubbiamente, i moderni telecomandi contengono più funzioni di quanto si pensi. Oltre ai controlli tradizionali di blocco e sblocco, funzionalità come suonare il clacson, abbassare o sollevare i cristalli, persino “richiamare” l’auto da un parcheggio stretto (in principio fu Tesla), sono sempre più comuni.

Ma avviare il motore da remoto, è quantomeno un ''optional'' che solo alcuni modelli possiedono (nel migliore dei casi).

Per curiosità, non è che puoi provare pure tu e farci sapere com'è andata?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/09/2025