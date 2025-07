Quanta strada può fare un'auto mettendo vodka al posto della benzina?

Il video che vedi qui sotto è diventato virale: mostra il seguito di un esperimento che lo youtuber del canale AutoVlog ha voluto tentare, alimentando il suo pick-up Ford Ranger del 1994 con vodka al posto della benzina.

Quello che hai appena visto è il secondo video sul tema prodotto da AutoVlog. Nel primo esperimento - condotto con mezzo gallone di vodka Tito e mezzo di Burnett - il pick-up è stato in grado di viaggiare normalmente. Anzi, era addirittura più veloce!

Alcuni spettatori, però, hanno suggerito che ciò fosse possibile perché il serbatoio, all'inizio dell'esperimento, non era completamente vuoto. L'auto, insomma, non era alimentata con vodka pura ma con una miscela a base di benzina.

Nel video qui sopra vediamo lo youtuber voler rispondere alle accuse, lasciando in moto il suo truck finché non si spegne. Solo allora ci versa dentro una bottiglia di vodka (Absolut, questa volta) e tenta la messa in moto.

Il motore si avvia e gira per un po', facendo un rumoraccio, per poi guastarsi definitivamente dopo che l'auto ha percorso solo pochi metri. Un guasto grave, visto che non gira più nemmeno il motorino d'avviamento. Cosa è successo?

Il pick-up Ford Ranger del 1994 alimentato a vodka per l'esperimento

Le sciocchezze che vediamo nel video

Anche se l'auto si spegne, perché la pompa non pesca più carburante, non tutta la benzina del serbatoio viene consumata. Questo da solo basta per formare con la vodka una miscela che permette, magari, la messa in moto. Il motore però gira molto magro e l'acqua contenuta nella vodka ne fa scempio.

L'acqua, infatti, non è comprimibile, al contrario della miscela di aria e benzina polverizzata: riempie la camera di scoppio e impedisce il movimento dei pistoni. In gergo si chama ''idroblocco'' e può provocare la rottura di pistoni, bielle e albero motore.

Probabilmente, nel primo video, l'auto andava più veloce perché di vodka (e di acqua) ce n'era poca e di fatto finiva per aumentare leggermente la compressione. Ma non provarci a casa se non vuoi rischiare danni molto costosi!

Qui sotto riporto la ricetta del Vesper Martini, il cocktail ordinato da James Bond in Casino Royale: un modo decisamente più elegante per impiegare i distillati (e che non mette a rischio il tuo motore).

Un modo migliore per usare la vodka - Foto di Nicholas Tsalikis su Unsplash

Vesper Martini: ingredienti e preparazione

Versa 30 ml di gin, 20 ml di vodka e 10 ml di vermouth Lillet Blanc in uno shaker, poi aggiungi ghiaccio e mescola con un cucchiaino (a meno che non lo preferisca ''agitato, non mescolato'', come 007). Servi in una coppetta ghiacciata e guarnisci con una scorza di limone, dopo averla spremuta sopra il cocktail. Cin cin!

27/07/2025