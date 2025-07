Questo pickup radiocomandato ha un vero V8 in miniatura: guarda il video!

Il V8 Cison è un motore a benzina in miniatura per auto RC: 4 tempi, raffreddamento a liquido e sound realistico. Ma costa caro

Di solito le auto radiocomandate con motore a scoppio hanno monocilindrici a due tempi, che girano altissimo e funzionano con una miscela di nitrometano, metanolo e olio. Semplici, potenti, economici.

Oggi, però, la cinese Cison costruisce motori in miniatura realistici, come questo V8 a benzina, quattro tempi, raffreddato a liquido, ispirato ai veri small-block Chevy.

Lo YouTuber JohnnyQ90 ha pensato bene di montarne uno sopra un truck RC. Il risultato? Un rombo da V8 vero, tutto da gustare. Guarda il video qui sotto!

Raffreddamento a liquido e sound vero

Il Cison V8 stupisce per il suo impressionante realismo, che passa anche per il raffreddamento a liquido e per il suo radiatore, che nel modellino è servito da una ventola da 120 mm tipo quella che troviamo nei pc da gaming.

Uno dei problemi principali nell'installarlo in un modellino radiocomandato è che le trasmissioni in commercio hanno di solito i rapporti cortissimi, pensati per funzionare, appunto, con motori a due tempi che raggiungono regimi di rotazione elevatissimi.

Il V8 in miniatura, invece, gira poco ma ha tanta coppia: il risultato è che raggiunge in un attimo la punta massima di appena 29 km/h (non sono rari modellini che vanno più del doppio) ma il sound realistico compensa ampiamente.

Il motore Cison V8 montato sul pick-up radiocomandato di JohnnyQ90

Un prezzo da appassionati col portafoglio gonfio

Peccato che un simile capolavoro di miniaturizzazione non abbia anche un prezzo in scala ridotta: il kit del motore V8 viene infatti venduto negli USA a 2.099,99 dollari, a cui si sommano il prezzo del radiatore (149,99 dollari), il cambio (599 dollari) e molto altro.

In Italia si trova su Amazon, ma attenzione a non farvi ingannare dai modelli in plastica statici, o che si muovono grazie a un motore elettrico, che costano molto meno.

Il pacchetto completo con tutti gli extra arriva negli USA a 2.563,57 dollari, mentre l'Ultimate Power Kit tocca i 3.240,16. Roba da collezionisti, o da appassionati col portafoglio bello gonfio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/07/2025