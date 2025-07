Per le tue Hot Wheels è giunto il momento della prova al banco

Fun-Tech-Lab presenta Runsible 64: il mini banco dinamico per modellini Hot Wheels in scala 1:64. Costa circa 40 dollari (34 euro)

Dopo la galleria del vento per le automobiline, Fun-Tech-Lab lancia un nuovo gadget imperdibile per la tua scrivania: si tratta di Runsible 64, un mini banco prove per modellini in scala 1:64, che fa girare le ruote dei tuoi bolidi... pur tenendoli fermi.

Chiamarlo banco dinamometrico è un po’ eccessivo, va detto, visto che non misura la potenza e nei modellini Hot Wheels di questa scala difficilmente c’è un motore, ma l’effetto visivo è decisamente simpatico. Guarda il video qui sotto.

Quanto costa e dove si compra

Quattro motorini regolabili, passo regolabile, sistema di centraggio automatico (così l’auto non schizza via come un proiettile), il Runsible64 di Fun-Tech-Lab misura 85x107x24 mm, è alimentato tramite una presa USB-C o due batterie mini stilo.

Il prezzo è di circa 40 dollari, sul sito ufficiale. E il bello è che è perfettamente compatibile con la galleria del ventoda scrivania Windsible: metticelo dentro e potrai rendere ancora più realistico il tuo centro prove in miniatura.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/07/2025