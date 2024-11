Il gadget più figo del mondo: la galleria del vento per le macchinine

Capita sempre più di rado, ma capita, che anche un tester smaliziato, abituato a giocare con le automobili vere, si entusiasmi come un bambino davanti a quello che è evidentemente un giocattolo, ma che di fatto è il gadget più figo che un appassionato di motori (anche maturo) possa mettere in mostra sulla propria scrivania. Parlo del Windsible di Fun-Tech-Lab, un mini-tunnel del vento fatto su misura per le macchinine, che con una ventola regolabile e una macchina del fumo in miniatura rende visibili i flussi aerodinamici attorno a qualsiasi oggetto abbastanza piccolo da entrarci. Modellini di auto e moto, per cominciare, ma anche qualunque altro soprammobile. Qui sotto il video che lo mostra in funzione.

VEDI ANCHE

QUANTO COSTA Del mini-wind tunnel Windsible sono previsti tre modelli, di dimensioni differenti, per ospitare modelli in scala sempre più grandi. Quello più piccolo serve per modelli in scala 1:64, è lungo circa 35 centimetri e ospita oggetti fino a 10x9x5 cm. Quello intermedio, per i modellini in scala 1:24, supera di poco i 72 cm e accoglie automodelli da 30x15x11 cm. Quello più grande, per i modelli fino a 40x20x14 cm (scala 1:18), misura 95 cm. Tutti sono dotati di camera di prova illuminata, generatore di filetti di fumo, pomello per la regolazione del flusso d'aria e display che mostra la velocità equivalente del medesimo. Al momento, sul sito www.fun-tech-lab.com sono aperti i preordini del modello più piccolo, al prezzo scontato di 219 dollari (circa 207 euro) e sì: Fun Tech Lab spedisce anche in Italia. I modelli più grandi, da 299 e 389 dollari rispettivamente, non sono disponibili nel momento in cui scrivo. L'olio di ricambio per il fumogeno costa 16 dollari al flacone, a cui si aggiungono i costi di spedizione che vengono comunicati solo al completamento del preordine, si legge sul sito.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/11/2024