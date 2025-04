Jeff Bezos finanzia Slate EV, un pickup elettrico da 17.600 euro

C'è lo zampino di Jeff Bezos, Mr. Amazon, dietro a Slate: una startup americana che ha presentato un pickup elettrico low-cost fatto per mantenere il prezzo al di sotto dei 20.000 dollari (17.600 euro al cambio attuale), contando gli incentivi fiscali per veicoli elettrici previsti negli USA. Ma come può un pickup elettrico costare meno di un’utilitaria?

Slate EV: pick-up e SUV

Il pick-up elettrico economico Slate EV si distingue per una costruzione semplificata al massimo, con carrozzeria in plastica grezza non verniciata, finestrini manuali, cerchi in acciaio e niente sedili riscaldati, né radio né infotainment.

Dimensioni e capacità

Lungo circa 4,52 m, lo Slate EV ha una larghezza di 1,80 m per un'altezza di 1,73 m circa. La capacità di carico arriva a 650 kg mentre la capacità di traino supera i 4,5 quintali.

Il cassone ha una capienza di oltre 1.004 dm3, mentre la versione SUV si ferma a 962 dm3. Non manca un vano anteriore ''frunk'' da 198 dm3 per i cavi di ricarica.

All'anteriore troviamo sospensioni di tipo McPherson, mentre al posteriore una struttura a ponte ''De Dion'': obsoleto per i criteri delle autovetture europee, ma ancora valido nel contesto dei truck americani.

Progettazione e produzione avvengono negli Stati Uniti, con il centro design a Long Beach, California e anche quando dovessero mancare i contributi statali il prezzo del truck elettrico low-cost Slate dovrebbe rimanere attorno a 25.000 dollari (22.000 euro).

Slate EV pick-up, le varianti di carrozzeria ottenibili con gli optional

Nonostante sia un modello all'osso, proposto in allestimento unico, un ricco menu degli accessori che offrono ampie possibilità di personalizzazione.

Per esempio permettono di modificarlo radicalmente, fino a farlo diventare un SUV dalle forme tradizionali o un più filante SUV fastback.

Le componenti necessarie sono contenute in un kit che include tetto in vetroresina, roll-bar, sedili posteriori e airbag aggiuntivi, il cui montaggio è a carico del cliente: la Casa non se ne occupa.

La dotazione di serie comprende la frenata automatica di emergenza, l'avviso anti-collisione e una presa per alimentare lo smartphone, che fa anche le veci di infotainment. Tra gli oltre 100 accessori figurano invece:

Radio e altoparlanti

Sedili riscaldati tramite coperture

Vetri elettrici

Cerchi in lega

Ruota di scorta

Le prenotazioni per Slate EV sono aperte a fronte di un deposito di 50 dollari. Le prime consegne sono previste per la fine del 2026 con vendita diretta al consumatore.

Slate EV pick-up, gli interni minimalisti: niente infotainment!

Motorizzazione e batteria

Slate EV è equipaggiato con:

Motore elettrico posteriore da 204 CV (150 kW)

Batteria standard da 52,7 kWh con autonomia di circa 240 km

Batteria da 84,3 kWh opzionale per un'autonomia di circa 386 km

Peso a vuoto: circa 1.630 kg

La ricarica è compatibile con:

Ricarica rapida fino a 120 kW in corrente continua (20-80% in meno di 30 minuti)

Ricarica a 11 kW in corrente alternata (20-100% in 5 ore circa)

Ricarica domestica a 3,6 kW (20-100% in 11 ore circa)

Slate EV pick-up, la ruota di scorta è un optional

Quanto costa il pickup elettrico Slate?

Il prezzo di partenza previsto negli USA è inferiore a 20.000 dollari grazie agli incentivi. Senza agevolazioni, il costo stimato si aggira intorno ai 25.000 dollari.

Qual è l'autonomia del Slate EV?

Il modello base offre circa 240 km di autonomia, mentre con la batteria opzionale si arriva a circa 386 km.

Slate EV ha un sistema di infotainment?

No, non è previsto un sistema infotainment integrato. Gli utenti possono utilizzare il proprio smartphone o tablet.

Quando sarà disponibile Slate EV?

Le prime consegne sono previste entro la fine del 2026.

Il veicolo è personalizzabile?

Sì, sono disponibili oltre 100 accessori installabili autonomamente per personalizzare il veicolo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/04/2025