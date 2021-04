HA VINTO IL DESERTO Già me li vedo i detrattori dell'auto elettrica darsi di gomito e scatenarsi a condividere sui social: un pick-up elettrico schierato a una competizione di rally raid si è ritirato ad appena 40 miglia dalla partenza, sconfitto dopo soli 64 chilometri. Comprensibilmente delusa la squadra Lordstown Motors, che dopo la debacle alla Score San Felipe 250 in Messico ha pubblicato un video per spiegare l'accaduto: lo potete guardare qui sotto.

UN'AUTO ELETTRICA PARTICOLARE Lordstown Motors è una startup di veicoli elettrici e ha portato all'evento un prototipo del suo prossimo pick-up Endurance con la speranza di diventare la prima squadra a finire la gara con un EV. Non solo: con l'impresa voleva voleva mostrare la superiorità della sua tecnologia che prevede i motori nei mozzi delle ruote, anziché entrobordo e collegato a esse tramite riduttori e semiassi.

BREVE MA INTENSO Il ritiro è arrivato al termine della prima tappa di 40 miglia: una decisione sofferta, decisa in seguito ad alcuni calcoli che hanno dimostrato l'ipossibilità di ultimare la gara. Prima dell'evento, i tecnici di Lordstown Motors si aspettavano che il loro truck utilizzasse in fuoristrada tre volte l'energia normalmente assorbita durante il normale utilizzo su strada. Peccato che i conti fossero troppo ottimistici e il pick-up, nella prima tappa, abbia consumato il 30 per cento in più, ossia quattro volte l'energia necessaria per percorrere la medesima distanza su asfalto.

RICARICA DIFFICOLTOSA Alla luce dei nuovi dati, il rischio era non riuscire a ultimare una tappa in cui era impossibile organizare una ricarica: ''Non abbiamo terminato la gara perché il terreno desertico comporta un enorme dispendio di energia, più di quanto ci aspettassimo'', ha detto Steve Burns, amministratore delegato e fondatore di Lordstown. Sebbene non abbia terminato la gara, Lordstown afferma che tutti i sistemi di Endudance, inclusi i motori nel mozzo, la trasmissione e il pacco batteria, hanno gestito le condizioni difficili senza problemi. Per quanto, la gara era ancora lunga...