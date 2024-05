Pick-up vs idrante. Vince il pick-up (ma solo perché è un pick-up)

Da silenziosi salvavita a potenziali killer, è questione di frazioni di secondo. Il tempo che salti via il ''tappo'' all'improvviso (cattiva manutenzione?) e un apparentemente innocuo idrante si trasforma in un'arma letale. Per ragioni sconosciute, in qualche posto nel Nevada, a uno di essi è proprio capitato di impazzire e di sparare fuori un getto d'acqua a una pressione di chissà quante atmosfere. Fosse passato di lì un essere umano, c'è il sospetto che sarebbe finito disintegrato. Invece il nostro idrante se la prende con un Ford F-150 Raptor. Che a quanto pare, è un osso duro... Video.



WATERBOARDING L'acqua è una delle forze più potenti sulla Terra. Una pressione costante dell'acqua può fare qualsiasi cosa, dalla creazione di canyon al taglio di parti di automobili. A seconda di vari fattori, gli idranti antincendio producono anche ben oltre 10 bar di pressione. Senza contare che il getto che producono non ha dimensioni precise. Insomma, la potenza sprigionata dall'idrante ripreso da una telecamera di sicurezza domestica, è una potenza sovrumana. Non sufficiente, tuttavia, per danneggiare seriamente la fiancata di un pick-up, nemmeno dopo mezzo minuto di... fuoco costante.

VEDI ANCHE

''Deep impact'', ma il pick-up resiste (foto: Raptor World / Instagram)

LA DIGA TIENE La proprietaria condivide su Instagram i risultati del violento ''autolavaggio'' fuori programma. Sembra piuttosto amareggiata nel registrare che la portiera ha una leggera ammaccatura e che i sassolini sollevati dal getto ad alta pressione hanno eroso parti di vernice. Ma a ben guardare, il suo Raptor se l'è cavata con danni minimi. Forse perché è un pick-up: chissà che sarebbe successo, se al suo posto si fosse trovato un quadriciclo. La lezione, è che conviene sempre parcheggiare fuori dalla traiettoria di un idrante. Non vuoi mai che scoppi un acquazzone tropicale... orizzontale.

Uno sboccio, qualche graffio... Stop (foto: Raptor World / Instagram)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/05/2024