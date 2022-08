Un pick-up Ford F-150 affonda fra i ghiacci dell'Artico. Al via il recupero!

La Transglobal Car Expedition è una spedizione internazionale che si pone l’obiettivo di completare il giro del mondo, in auto. Un’avventura di 18 mesi resa possibile da mezzi dalle spiccate doti fuoristradistiche, adatti ad affrontare qualsiasi tipo di terreno (qui la mappa della spedizione). Il viaggio comprende l’attraversamento dei ghiacci del Continente Nordamericano per raggiungere il Polo Nord. Proprio lo scorso marzo, mentre il gruppo si trovava in prossimità del territorio del Nunavut - nell'estremo nord del Canada - un Ford F-150 è drammaticamente affondato nelle negli abissi. L’incidente, che fortunatamente non ha avuto conseguenze, è stato causato da un lastrone di ghiaccio in rapido movimento a causa di una forte corrente marina.

La Transglobal Car Expedition

COLATO A PICCO Nonostante l’affondamento del Ford F-150, la spedizione - costituita da 16 componenti - è riuscita a raggiungere con successo il Polo. Andrew Comrie-Picard, membro canadese del gruppo, ha dichiarato alla CBC (l’equivalente della nostra RAI) l’intenzione di dare il via a un’operazione di recupero. ''Una delle cose di cui vogliamo assicurarci è che non restino tracce evidenti del nostro passaggio in quei territori'', ha commentato Comrie-Picard. Proprio per questo motivo, la scorsa settimana, il gruppo è tornato nel Nunavut, per iniziare il recupero dell’F-150. Il piano prevede il ricorso a ''subacquei artici'', che immergendosi potranno agganciare borse gonfiabili al pick-up così da farlo riemergere. Una volta recuperato, l’auto verrà ispezionata e successivamente trasportata alla base di Gjoa Haven, e di lì a Montreal.

Il Ford F-150 prima di affondare

OPERAZIONE RUCUPERO Le modifiche apportate da Arctic Trucks al Ford F-150 sono costate qualcosa come 75.000 dollari (qui Shelby F-150 Off-road). La Transglobal Car Expedition dal canto suo ha dichiarato di essersi consultata con le comunità locali e le autorità regionali prima di dare il via al recupero. ''Questo incidente ha migliorato la nostra comprensione delle misure di sicurezza necessarie per la circumnavigazione completa del globo, ma ci ha anche fornito dati importanti sulle modalità di attraversamento del ghiaccio nel contesto del riscaldamento globale. Non c’è dubbio che i cambiamenti climatici stanno rendendo i viaggi sul ghiaccio sempre più pericolosi per le comunità indigene e i ricercatori.''

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 29/08/2022