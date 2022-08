Ford Mustang Mach-e GT: l'elettro-SUV dell'Ovale al fianco dell'FBI

Circa un anno fa vi avevamo anticipato la scelta della polizia dello Stato del Michigan di dotarsi di Ford Mustang Mach-e (qui il nostro approfondimento). Al tempo si parlava soltanto di collaudi e prove su strada. Nel frattempo pare però che anche il Federal Bureau of Investigation (FBI) abbia scelto il SUV elettrico dell’Ovale. Sebbene non sia stato fatto alcun annuncio ufficiale, un utente di Reddit è riuscito a rubare alcuni scatti al di fuori di quello che sembra essere un ufficio dell’ente investigativo americano. Livrea blu scuro, targa federale e grandi adesivi ''FBI'' e ''Polizia'' distinguono la ''gazzella'' del Bureau. A differenza però degli altri veicoli delle Forze dell'ordine, questa Mach-e è del tutto priva di luci lampeggianti.

La Ford Mustang Mach-e utilizzata per i test della Polizia di stato del Michigan

LA PIÙ POTENTE Osservando l’auto con attenzione non è difficile notare che si tratta della versione GT - la più sportiva in gamma - equipaggiata con cerchi da 20 pollici e con una griglia frontale specifica. Ford Mustang Mach-E GT (qui la nostra prova) è spinta da una coppia di motori elettrici in grado di sviluppare una potenza di picco di 486 CV e 860 Nm di coppia. Queste cifre gli consentono di raggiungere i 100 orari in soli 3,7 secondi e toccare i 200 km/h. L’auto può percorrere fino 500 km (ciclo WLTP) con una singola ricarica. Grazie alla trazione integrale elettrica E4x poi, le performance dell’auto sono nettamente superiori a quelle degli altri SUV/crossover in forza all’FBI.

Ford Mustang Mach-e GT della polizia di New York

IMPIEGO OPERATIVO Le immagini qui riportate ritraggono per la prima volta il Bureau utilizzare ''sul campo'' una Mustang Mach-E GT, tuttavia - come anticipato - non si tratta della prima agenzia governativa statunitense a utilizzarla. Numerosi dipartimenti di polizia negli Stati Uniti hanno introdotto le Mustang Mach-E nelle loro flotte. Stando alle ultime indiscrezioni, anche il dipartimento di polizia di New York (NYPD) avrebbe sottoscritto un ordine di ben 184 Mustang Mach-e proprio sul finire dell'anno scorso.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/08/2022