Stufo delle solite supercar? Arriva ufficialmente in Italia un super pick-up che quanto a cavalleria non fa rimpiangere le migliori realizzazioni di Ferrari e Lamborghini. Cavauto di Monza importa in Italia lo Shelby F-150 Off-Road 2021 in serie limitata. La produzione totale è di soli 600 esemplari, una piccola parte dei quali destinata all’Europa. Ecco com'è fatto...

Grazie a un V8 supercharged da 5,0 litri di cilindrata, lo Shelby F-150 Off-road eroga la bellezza di 775 CV. Nonostante il peso di circa 2.700 chili, la potenza e la trazione integrale, combinate con il cambio automatico a 10 rapporti, consentono di bruciare lo 0-100 km/h in circa 3,5 secondi e di raggiungere i 250 km/h. Il tutto con una colonna sonora all'altezza della situazione, grazie all'impianto di scarico speciale Shelby by Borla con doppio terminale.

COME L'HANNO DOMATO Un anno di sviluppo è stato necessario per realizzare lo Shelby F-150 Off-road, soprattutto per mettere a punto sospensioni in grado di gestire l'impressionante cavalleria anche in situazioni impegnative in fuoristrada, e con gomme BFGoodrich KO2 all terrain calzate su cerchi da 22 pollici, che certo non sono lo standard che ti aspetti quando guardi le prestazioni di cui è capace. Per questo sono stati adottati ammortizzatori FOX regolabili elettronicamente, che consentono di variare il set-up in funzione dell’uso su strada normale o in fuoristrada.

PRATICITÀ INNANZI TUTTO Il cassone è chiuso da apposita carenatura e per chi cerca un mezzo davvero infaticabile, lo Shelby F-150 offre la maggior capacità di traino e di portata utile, rispetto a qualsiasi pick-up full-size di pari categoria, dice la Casa.

Shelby F-150 è un pick-up Double Cab, ossia a doppia cabina, con 4 porte e 5 posti a sedere. L'interno è impreziosito da finiture in vera fibra di carbonio e due tipi di pelle a contrasto impiegati per i sedili, che sono ricamati con il logo della Casa. Non manca un display da 12” a centro plancia: dimensioni particolarmente ampie per gli standard europei e proporzionate al veicolo. Ogni esemplare prodotto da Shelby, è iscritto nel Registro Ufficiale Shelby, a garanzia dell’autenticità e a certificazione della produzione in serie numerata di ogni modello, che viene riportata su apposita targhetta in abitacolo.

Proposto in 5 colori, con verniciature che prevedono le caratteristiche strisce tipo Le Mans, lo Shelby F-150 Off-road ha un prezzo indicativo in Italia di 145.000 euro al netto dell’IVA. Non gli mancano dotazioni non molto diffuse sui veicoli di produzione europea, come il visore notturno e il Pro Power Onboard, che permette di usare il pick-up come generatore mobile. Tutte le auto marchiate Shelby hanno la garanzia di 3 anni o 100.000 km. CErchi altre informazioni sull'uso dei pick-up in Italia? Leggi la nostra guida completa.