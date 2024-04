Perché rigargli l'auto, se puoi darle fuoco? In video, un litigio... rovente

Tra i due litiganti il Toro brucia, in fondo è soprattutto con la Vacca, in India, che bisogna andarci piano. Tutti abbiamo assaporato incontri da far ribollire il sangue, ma succede ora che c'è un venditore di auto usate, nel Paese in cui il bovino è sacro, che porta le cose alla follia. E al termine di un dissapore con un altro venditore, appicca il fuoco a una Gallardo. Sono immagini che fanno male a noi, ma che dovrebbe dire il Toro, che ha la sola colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato?

A Lamborghini car reportedly worth over ₹3 crore was allegedly set on fire by unidentified persons, in Pahadishareef, Hyderabad on Saturday, over some financial issues.#Hyderabad #CarFire #SportsCar #fire pic.twitter.com/JBF5rLMtUT — Surya Reddy (@jsuryareddy) April 15, 2024



BULL ON FIRE L'incidente è avvenuto sabato 13 aprile a Pahadi Shareef, un sobborgo di Hyderabad, capoluogo dello stato di Telangana nell’India Meridionale. Secondo le riprese video pubblicate su vari canali e su vari social media (sopra, la testimonianza di un utente X), la supercar di Sant'Agata è stata data alle fiamme in pieno giorno. Non è ancora chiaro come sia scoppiato l'incendio. L'unica notizia certa la riporta The Times of India ed è la notizia di un uomo di nome Neeraj, il proprietario della sfortunata Lamborghini, che presenta una denuncia per incendio alla polizia locale. Secondo Neeraj, a trasformare la Lambo in una impressionante torcia a 10 cilindri sarebbe stato un altro uomo di nome Ahmed, dopo che la disputa tra i due si era intensificata.

Scene che non vorremmo mai vedere (@jsuryareddy / X)

ORDINARIA FOLLIA Si dice che entrambi gli individui siano venditori di auto usate e che presumibilmente si sarebbero incontrati per risolvere una precedente controversia. Secondo la polizia, il disaccordo verteva su come dividere la commissione derivante da una precedente vendita di auto. A quanto pare, la trattativa non è terminata con la classica stretta di mano. Sembra che nessuno sia uscito ustionato, nemmeno scottato, dalla scena del delitto. Beh, nessuno, tranne un povero Toro meccanico, sacrificato sull'altare della stupidità umana. A una resa dei conti, presentatevi all'appuntamento... a piedi.

Nessuno si è fatto male. Nessuno, tranne ''lei''... (@jsuryareddy / X)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/04/2024