Una Gallardo come tante altre. Tranne che per il motore... Diesel. Video

Mettere mano di persona a una supercar Lamborghini non è esattamente una prassi comune. In quei rari casi, gli interventi più frequenti si dirigono semmai alle ruote, alla carrozzeria, agli interni. Insomma a tutto, tranne che al motore. Che funziona bene già così com'è. Ecco perché la sostituzione del 5.0 V10 di serie di una Gallardo del 2004 con un biturbo diesel suona come una delle Lambo-elaborazioni più stravaganti mai sentite (specie in tempi come questi). Ad avventurarsi in questo apparente sacrilegio è la texana 1 Way Diesel Performance: un nome, una mission.

REINCARNAZIONE Ad accompagnare alla ribalta delle cronache l'impresa dei meccanici di 1 Way Diesel Performance è stata, i giorni scorsi, una puntata di ''Texas Metal - Loud & Lifted'', programma in onda sul canale MotorTrend, che ne ha documentato la costruzione. Innanzitutto: perché una Lamborghini Diesel? Beh, vale la pena segnalare che, quando l'auto ha raggiunto le officine, era quasi completamente distrutta. E così, a una Gallardo essenzialmente destinata alla rottamazione, pazienti e appassionati ''chirurghi'' hanno raddrizzato il telaio, sostituito i pannelli della carrozzeria mancanti, ritoccato il look in chiave discretamente ''tamarra'' (vedi ruote, spoiler, scarichi), infine trapiantato il nuovo cuore: un twin-turbo diesel Cummins sei cilindri in linea.

TRUCK SARAI TU Più semplice a dirsi, che a farsi. Poiché il vano posteriore della Gallardo è pensato per ospitare un'unità da cinque cilindri per bancata, per fare spazio a un sei in linea Cummins da pickup il team ha dovuto tagliare il firewall originale e rifabbricarne uno nuovo da zero. Il risultato finale si è rivelato abbastanza pulito e quasi per nulla invadente. I valori di potenza e coppia sono sconosciuti, ma non è affatto scontato che siano inferiori ai 500 cv e 510 Nm del V10 originale. Quanto al feeling sportivo, il personale del negozio assicura essere ancora vivo e vegeto. Questo anche grazie al cambio manuale a sei marce. Il sound? È quello che si sente in video. Un applauso al coraggio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/04/2023