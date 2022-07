Pasticcio o capolavoro? Quando vesti un fuoristrada da Gallardo. Video

Non sarà, la Thailandia, uno dei Paesi dalla cultura automobilistica più cristallina. Ma se parliamo di passione, intraprendenza, fantasia, laggiù di spunti non ne mancano. Natura selvaggia, creature selvagge: rettili a sangue freddo, così come ''incroci'' a sangue caldo, anzi bollente (più qualche galletto che di farsi i fatti suoi, non ne vuole sapere). Prendi la protagonista di questo mini documentario. Un robusto mezzo offroad made in Japan? Una sexy supersportiva made in Italy? Perché non ambedue le cose?

RAZZA MISTA Il negozio presentato nel video del canale YouTube di CB Media è specializzato in repliche di supercar, con una predilezione per le Lamborghini. A catturare l'attenzione è soprattutto un ''fuoristrada'' che è tutto un programma: telaio Toyota Hilux, motore anteriore Lexus, dolcis in fundo una carrozzeria che imita quasi perfettamente l'aspetto di una Gallardo LP560-4 del 2012, paraurti anteriore compreso. Se non hai i soldi per una Gallardo originale, inventatela: l'officina è a tua disposizione e pratica prezzi ragionevoli. Questa esotica Gallardo 4x4, ad esempio, costa l'equivalente di 45.000 dollari.

LAMBORGHINI ARREDAMENTI Bizzarre supercar, ma non solo. Il negozio costruisce anche mobili. Ispirati alle supercar, però. Tipo scrivanie ricavate dai cruscotti anteriori di vari modelli Lambo, ma anche combinazioni scrivania-divano, come quella ispirata alla Ferrari 488 GTB. Il mobile più stravagante attualmente in costruzione è una replica a grandezza naturale di una Lamborghini Aventador SVJ, che un giorno fungerà da mini soggiorno. Anche questo è un modo per mettere il sedere su una Lambo, senza rischiare di farsi male.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/07/2022