Non è un fake: Toyota FJ Cruiser si cappotta e "sputa" fuori il driver

Dubitare circa l'autenticità del contenuto che vi proponiamo è un sentimento lecito, non fosse altro perché il video è stato caricato su YouTube il 1° aprile o giù di lì. Non parliamo, poi, degli effetti speciali che un qualsiasi software gratis di AI generativa sappia ormai ricostruire. Tuttavia, anche a un doppio e un triplo ''check'', il video tutto sembra tranne che il classico ''pesce''. Niente trucco, niente inganno: al nostro eroe riesce davvero un numero acrobatico che fior di tuffatori olimpici provano e riprovano tutta la vita, senza mai cavare un ragno dal buco. E pensare che l'acrobazia che aveva in testa il nostro candidato alla medaglia d'oro, era di tutta un'altra specie. Basta divagare: clicca Play e ridi a crepapelle. Tanto il nostro ''stuntman'' non si è fatto nulla, al massimo si è risvegliato il giorno dopo con una caviglia gonfia. E viste le premesse, gli è andata terribilmente bene.

SAPORE DI SALE Il filmato è stato registrato in Kuwait, più precisamente sulla spiaggia di Abu Al Hasaniya. Mostra un tizio che guida una Toyota FJ Cruiser sul bagnasciuga. Poiché si annoia, a poco a poco aumenta la velocità e abbrevia al tempo stesso la distanza con le ondine che fanno risacca. Fino a perdere il controllo e a provocare quel che inizia come un testacoda, e che finisce come un tragico capottamento multiplo, con fuoriprogramma di bagnetto di inizio stagione a testa in giù. Sin qui, nulla di così sensazionale. Se non fosse che un bagnetto lo fa pure il driver, dopo che le leggi della fisica, al secondo avvitamento del suo fuoristrada, lo proiettano fuori dal finestrino (le cinture, queste sconosciute) ad un'altezza di 6-7 metri (s.l.m.). L'atterraggio è un po' impacciato, ma per sua fortuna, morbido. Il nostro atleta abbandona la scena sulle proprie gambe, giusto zoppicando un po'. In gallery, ti abbiamo pure preparato la moviola.

La Toyota FJ Cruiser ha il pulsante di eiezione? No, il pilota non aveva le cinture

MEDAGLIA AL CONTROVALORE Cosa esattamente ''egli'' stesse cercando di fare, rimarrà un mistero. Forse voleva mettere in mostra le sue ''abilità'' di fronte agli amici, considerando che durante l'impresa ha una telecamera puntata addosso. A meno che un estraneo non abbia notato il SUV Toyota avvicinarsi pericolosamente all'acqua, e abbia fiutato lo scoop. Ah, se hai ancora dubbi sull'autenticità del video, dà un'occhiata alle immagini sotto. Immagini dalle quali si apprende che l'FJ Cruiser, alla fine, è stato trascinato in mare, prima che le squadre di soccorso lo recuperassero. E prima che le autorità del governatorato di Mubarak Al-Kabeer sequestrassero il mezzo. E al nostro eroe, sarà stato appuntato un distintivo? Noi gli diamo visibilità, ma solo perché sia da esempio. E un esempio preciso: l'esatto contrario di un eroe.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/04/2024