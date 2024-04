Guardie e ladri, se l'inseguimento è una questione di... cavalli. Il video POV

Auto? Moto? No, in New Mexico la Polizia guida mezzi più... naturali. Ecco come un agente di Albuquerque blocca (facilmente) il ladro

Che tu sieda sopra giacimenti di petrolio ancora inesplorati, non significa tu debba necessariamente sprecare benzina. Neanche se sei un'istituzione e se il tuo compito è difendere la tua città dai criminali, costi quel che costi e inquini quel che inquini. Il punto è che non è l'agenda ''green'', a spingere la polizia di Albuquerque a pattugliare la propria città in sella ai cavalli. La polizia di Albuquerque usa i cavalli perché sono il mezzo di trasporto più efficace. Almeno, il più efficace negli inseguimenti... pedonali. Nel video ''pov'', ecco un agente che, in sella alla sua ''volante'' a quattro zampe, insegue, acciuffa e arresta il taccheggiatore di turno. Tutto ben documentato dalla ''horse cam' di ordinanza.

UN CAVALLO DI POTENZA Riportano le cronache locali che il ladruncolo in questione avrebbe rubato merce da un Walgreens del posto. Quando le autorità vengono avvisate, un'unità a cavallo (Horse Mounted Unit) dell'Albuquerque Police Department si trova, guarda caso, nelle vicinanze. L'inseguimento procede come si potrebbe immaginare, con l'ufficiale che raggiunge il sospettato in pochissimo tempo, nonostante il sospettato cerchi di sgattaiolare via e si faccia scudo con il traffico di auto. In realtà, al momento dell'arresto vero e proprio, i poliziotti-cavalieri sono diventati tre: quando ti piace vincere facile.

DATTI ALL'IPPICA L'episodio risale a marza e per la polizia della tradizionalissima località del New Mexico non è nemmeno l’unico inseguimento equestre. Nell'ottobre 2023, tale sergente Mike Schroder dovette trattenere e arrestare un uomo che aveva schiaffeggiato il suo cavallo (vedi, sotto, il servizio che a suo tempo dedicò alla notizia una tv locale). Gli ufficiali di Albuquerque sostengono che i cavalli hanno vantaggi unici: non solo consentono alla polizia di vedere al di sopra della folla, ma favoriscono anche il dialogo tra gli agenti e i membri della comunità, che si avvicinano alla polizia più volentieri. Per non parlare degli inseguimenti: come afferma il sergente Schroder, ''Se hai intenzione di scappare da noi, andrai in prigione stanco''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/04/2024